Kan blive 60 graders frost: Nu er der 38 grader

I den russiske by Verkhojansk i Sibirien er der søndag målt 38 grader.

Sibirien har den seneste måned været udsat for en varmebølge, der skaber sjældne temperaturer for den del af verden. Området er især kendt for 'sibirisk kulde', idet der flere steder i Sibirien kan blive 60 graders frost i januar.

Temperaturen i Arktis stiger hurtigst, fordi havstrømme bærer varmen mod polerne og får is og sne til at smelte. Som et resultat har russiske byer i Arktis oplevet ekstraordinære temperaturer, skriver The Guardian.

I Khatanga er der normalt nul grader på denne tid af året. Den 22. maj blev der målt 25 grader samme sted.

- Det er utvivlsomt et alarmerende tegn, men ikke kun maj var usædvanlig varm i Sibirien. Hele vinteren og foråret havde gentagne periode med temperaturer, der lå højere end gennemsnittet, siger Freja Vamborg, der er seniorforsker ved Copernicus, til The Guardian.

Sker ét ud af 100.000 år

De sjældne temperaturer i den nordvestlige del af Sibirien vil blot finde sted én gang ud af 100.000 år, hvis det ikke var for menneskeskabt global opvarmning, siger Martin Stendel ved Dansk Meteorologisk Institut ifølge det norske medie Dagbladet.

- Nogle af vores byer blev bygget nord for polarcirklen på permafrosten. Hvis det begynder at tø op, så kan du forestille dig, hvilke konsekvenser det vil have. Det er meget alvorligt, sagde Vladimir Putin allerede tilbage i december, hvor man også oplevede usædvanligt høje temperaturer.

Den smeltende permafrost var blandt andet skyld i et stort olieudslip i maj, der fik præsidenten til at erklære undtagelsestilstand.

Desuden har skovbrande ødelagt store skovområder, og så skulle store sværme af møl, der spiser træ, også være en del af forklaringen på opvarmningen.