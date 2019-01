Kan Danske Bank beholde danske?

På listen over officielle værdier for Danmark findes 'tillid' og 'lighed for loven'. Fredag fremlægger Danske Bank, hvor mange penge der er løbet ind i den maskine, der det seneste år er blevet afsløret i at vaske penge i Østeuropa i en grad, så retssagerne nu står i kø for at lade banken betale stort for svindlen.

Men kan landets største bank overhovedet tillade sig at hedde noget med dansk, når end ikke den kan leve op til Danmarkskanonens liste over værdier?

Nej, lyder det fra Enhedslisten, der kalder banken et dårligt brand for Danmark:

- Det ville være rart, hvis Danske Bank ikke kan forveksles med en offentlig bank, hvor det oplagte navn ville være Danske Bank. Så jeg synes, at det ville være gavnligt, hvis Danske Bank fik et navn, der i mindre grad relaterer dem til hele den danske befolkning. Jeg tror egentlig, at der er mange mennesker, der ikke mener, at de har levet op til den forventning, der ligger i det navn, siger Pelle Dragsted, finansordfører.

Ja, lyder det fra partiet, der deler fornavn med banken, men der er ikke plads til flere fejl, lyder det fra Dansk Folkepartis retsordfører, René Christensen.

- Jeg vil ikke opfordre dem til at skifte navn, men jeg vil opfordre dem til at leve op til det ansvar, der er ved at hedde Danske Bank.

Men hvad siger danskerne? Ekstra Bladet har været i Roskilde for at høre, hvordan holdningen er til Danske Bank. Fredag vil Ekstra Bladet forsøge at få svar på, om Danske Bank selv mener, at den lever op til navnet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se at få skiftet navn

Foto: Jonas Olufson

Boie

73 år

Roskilde

- Synes du, at Danske Bank har repræsenteret danske værdier?

- Nej, det gør de ikke. De repræsenterer kun kapitalisme. Stod det til mig, lod man bankerne og forsikringsselskaberne nationalisere.

- Bør den skifte navn?

- Ja, de kan godt se at få skiftet navn. De kan kalde sig Estisk Bank i stedet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skal se at få rettet op

Mette Evart

50 år

Roskilde

- Synes du, at Danske Bank har repræsenteret danske værdier?

- Deres hensigt er at repræsentere danske værdier. Jeg tror grundlæggende på, at folk er gode, men sådan er det åbenbart ikke altid.

- Bør den skifte navn?

- Nej, det behøver de ikke. Men det er klart, at de skal se at få rettet op.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bør leve op til navnet

Foto: Jonas Olufson

Jens Dahlin

75 år

Stenløse

- Synes du, at Danske Bank har repræsenteret danske værdier?

- Når banken har det navn, bør den også leve op til det. Det har den ikke gjort.

- Bør den skifte navn?

- Nej, det kommer man ikke langt med.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lever ikke op til ordet dansk

Egon Thaysen

69 år

Roskilde

- Synes du, at Danske Bank har repræsenteret danske værdier?

- De lever ikke op til danske værdier, og de har i den grad noget at arbejde med.

- Bør den skifte navn?

- De lever i hvert fald ikke op til ordet dansk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Uanstændigt

Lone Lamp Møller

56 år

Roskilde

- Synes du, at Danske Bank har repræsenteret danske værdier?

- Nej, det gør de ikke. Personligt synes jeg, at det er uanstændigt, hvad der er sket.

- Bør den skifte navn?

- Det løser ikke problemet, at de skifter navn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ændrer ikke noget

Mogens Rasmussen

68 år

Roskilde

- Synes du, at Danske Bank har repræsenteret danske værdier?

- Nej.

- Bør den skifte navn?

- Det behøver de ikke. Det ændrer ikke noget, at de skifter navn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Synd for medarbejderne

Foto: Jonas Olufson

Celina Dreisig

27 år

Frederik Hedetoft

28 år

Roskilde

- Synes du, at Danske Bank har repræsenteret danske værdier?

- Det er nogle få mennesker, der har gjort noget forkert. Det er mest synd for medarbejderne, at de skal forsvare, hvad deres ledelse har lavet.

- Bør den skifte navn?

- De må selv styre, hvad de hedder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skal kontrollere sine afdelinger

Peter Sloth

45 år

Roskilde

- Synes du, at Danske Bank har repræsenteret danske værdier?

For det meste ja. Jeg vil sige 99,9 procent. Men de skal være bedre til at kontrollere de forskellige afdelinger.

- Bør den skifte navn?

Det er en estisk afdeling, der har været problemet, så de skal fortsætte med at hedde Danske Bank.