Kan det virkelig passe: En rotte vasker sig nøjagtigt lige som et menneske

Man tror næsten ikke sine egne øjne, når man ser videoen af en rotte fra Peru, der står oprejst på bagbenene i en håndvask, hvor den smurt ind i sæbe fra top til tå, vasker sig på nøjagtigt samme måde som et menneske vil gøre det. Rotten løfter også sit ene forben som en menneskearm og vasker sig i arm-hulen eller måske rettere sagt ben-hulen.

Den ekstremt bizarre video har fået mennesker i hele verden til at spærre øjnene op i forbløffelse, og netop nu er videoen set af mere end 37 millioner mennesker. Det skriver blandt andre Daily Mail, Metro og Mirror og The Sun.

Videoen er ifølge medierne optaget på et badeværelse i byen Huaraz i det sydamerikanske land Peru. En DJ ved navn Jose Correa påstår, at det er ham, der har taget videoen om morgenen i lørdags, da han selv gik ud på sit badeværelse for at tage sig et brusebad.

En meget renlig rotte

Og lige som alle andre, der har set videoen, kunne Jose Correa næsten ikke tro sine egne øjne, da han fik øje på den angiveligt meget renlige rotte, der var i gang med at tage et morgenbad.

- Rotten opførte sig lige som et menneske. Jeg har aldrig set noget lignende. Det fortsatte i ca. 30 sekunder, og så løb rotten pludselig væk. Jeg tror selv på, at den fik lyst til at vaske sig selv lidt, fortæller den 36-årige Jose Correa, der betegner sig selv som et menneske, der holder meget af dyr.

- Jeg havde aldrig nogen sinde regnet med, at videoen ville blive en så stor succes. Jeg har fået kommentarer omkring min rotte-video fra hele verden, efter at videoen blev lagt ud på Reddit.

En falsk video

Der er dog mange brugere, der har sat spørgsmålstegn ved videoens autencitet. En opmærksom bruger Katherine Guest opdagede f.eks., at rotten ikke havde nogen hale. Og hun kommenterede videoen således:

- Hvor er rottens hale? Rotter har normalt meget lange haler, der er meget svære at gemme bag deres krop. Jeg har selv haft rotter. Jeg er ikke dum. Jeg ved, hvad jeg taler om.

Jose Correa kom med følgende svar til Katherine Guest, og her bekræftede han indirekte, at der var tale om en falsk video:

- Hej med dig. Lad være med at tage det hele så seriøst. Jeg har ikke sagt, at du er dum. Du er en smart person, siden du er den eneste, der har spurgt til halen. Det er en humoristisk video. Tag det roligt og smil. Så vil du leve lidt længere.

Den bizarre video blev også præsenteret på tv i det store britiske morgenprogram 'Good Morning Britain', hvor programmets berømte tv-vært Piers Morgan sagde:

- Det er jo helt latterligt. Du har ladet dig dupere af 'fake news', lød det fra Piers Morgan som en kommentar til, at hans medvært Susana Reid forsøgte at argumentere for, at videoen var ægte.

Hvad mener du selv?

Verdens mest renlige rotte - eller er det fis og ballade?(Foto: Caters)