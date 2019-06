Kan du blive dansker? Tag testen her

Det gælder om at kende sin Grundtvig og kongerække, hvis du gerne vil blive dansker.

Kravet er meget enkelt. Hvis du vil være dansk statsborger, så skal du svare rigtigt på mindst 32 ud af 40 spørgsmål i testen.

Torsdag blev 3893 testet i alt fra dansk politik til ældgamle love, men deltagerne er ikke helt på bar bund fra start. 35 ud af de 40 spørgsmål er blevet lavet ud fra et materiale, som deltagerne har mulighed for at få på forhånd, så de kan læse op.

Du skal dog også opfylde en række andre krav såsom ren straffeattest, ingen gæld til det offentlige, bestå en danskprøve og som udgangspunkt have boet i Danmark i ni år.

Tag testen herunder for at se, om du kan blive dansk statsborger.

Af tekniske årsager er prøven del i to forskellige quizzer, så det kræver også en smule matematik for at lægge de to resultater sammen. Se det som en ekstra test.

Kan du blive dansker? (part 1) 25 spørgsmål Start quizzen spørgsmål 1 af 25 Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark? A Færøerne B Ålandsøerne C Shetlandsøjerne spørgsmål 2 af 25 Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse? A 3-4 år B 5-6 år C 7-8 år spørgsmål 3 af 25 Har man som vælger ifølge dansk lovgivning pligt til at stemme til folketingsvalg? A Ja B Nej spørgsmål 4 af 25 Hvilken lov var frem til 1849 grundlaget for kongens enevældige magt i Danmark? A Grundloven B Kongeloven spørgsmål 5 af 25 Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget? A 1849 B 1901 C 1915 spørgsmål 6 af 25 Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov? A Retten til at udtrykke sine holdninger B Retten til dobbelt statsborgerskab C Retten til selv at vælge sin ægtefælle spørgsmål 7 af 25 Hvem kan alene beslutte, om der skal afholdes folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode? A Folketingets formand B Statsministeren spørgsmål 8 af 25 Hvor mange regioner er der i Danmark? A 5 B 7 C 9 spørgsmål 9 af 25 Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960'erne? A Marokko B Tyrkiet C Polen spørgsmål 10 af 25 Hvilket af følgende danske politiske partier er ældst? A Dansk Folkeparti B Enhedslisten C Venstre spørgsmål 11 af 25 Hvad var ét af de store politiske emner i 1970'erne? A Fælles europæisk asylpolitik B Ligestilling mellem kvinder og mænd C Medlemskab af verdenshandelsorganisationen WTO spørgsmål 12 af 25 Der er 50 ugers barsels- og forældreorlov i Danmark, hvoraf 32 uger frit kan fordeles mellem moren og faren. Hvor mange ugers orlov har faren herudover ret til? A 2 uger B 12 uger C 22 uger spørgsmål 13 af 25 Hvilket land erobrede i 1807 Danmarks flåde? A Rusland B Tyskland C England spørgsmål 14 af 25 Hvilket land var Danmark i union med i perioden 1397-1814? A Sverige B Island C Norge spørgsmål 15 af 25 Skal man som dansk statsborger være medlem af folkekirken? A Ja B Nej spørgsmål 16 af 25 Kan et medlem af Folketinget vælges for mere end én valgperiode? A Ja B Nej spørgsmål 17 af 25 Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere blev Danmarks nationalsang? A H.C. Andersen B Adam Oehlenschläger C N.F.S. Grundtvig spørgsmål 18 af 25 Inden for hvilket af følgende områder har Danmark et forbehold i forhold til samarbejdet i EU? A Forsvarspolitik B Miljøpolitik C Landbrugspolitik spørgsmål 19 af 25 Hvem deltager i møder i Rådet for Den Europæiske Union? A Kommissærer udpeget af de enkelte medlemslande B Ministre fra de enkelte medlemslandes regeringer C Medlemmer valgt af Europa-Parlamentet spørgsmål 20 af 25 Hvad er Bertel Thorvaldsen blandt andet kendt for? A For sine skulpturer B For sine komedier C For sine malerier spørgsmål 21 af 25 Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark? Kan du blive dansker? (part 2) 15 spørgsmål Start quizzen spørgsmål 1 af 15 Hvad er NATO? A En international økonomisk sammenslutning B En international handelsorganisation C En international forsvarsalliance spørgsmål 2 af 15 Hvad stemte danskerne om ved en folkeafstemning i 2015? A Om at adskille folkekirken fra staten B Om at omdanne EU-retsforbeholdet C Om at ændre tronfølgeloven spørgsmål 3 af 15 Hvilken af følgende bygninger har den kendte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tegnet? A Danmarks Nationalbank B Københavns Børs C Rundetårn spørgsmål 4 af 15 Hvornår opstod Den Kolde Krig? A Umiddelbart efter 2. Slesvigske krig (1864) B Umiddelbart efter 1. Verdenskrig (1914-1918) C Umiddelbart efter 2. Verdenskrig (1939-1945) spørgsmål 5 af 15 Hvilken dansker fik i 1944 nobelprisen i litteratur? A Karen Blixen B N.F.S. Grundtvig C Johannes V. Jensen spørgsmål 6 af 15 Hvor blev der i 1970 indviet en bro? A Over Lillebælt mellem Jylland og Fyn B Over Storebælt mellem Fyn og Sjælland C Over Øresund mellem Danmark og Sverige spørgsmål 7 af 15 Hvordan fejres sankthans traditionelt i Danmark? A Man tænder bål og brænder en heks af B Man holder fest og skyder fyrværkeri af C Man klæder sig ud og slår katten af tønden spørgsmål 8 af 15 Hvem har ansvaret for at drive de offentlige sygehuse? A Staten B Regionerne C Kommunerne spørgsmål 9 af 15 Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark officielt medlem af i 1973? A EF B WTO C OECD spørgsmål 10 af 15 Hvor rejste mange danske kunstnere hen i 1800-tallet for at få inspiration og for at møde andre kunstnere? A De rejste til Guldkysten i Vestafrika B De rejste til Dansk Vestindien C De rejste til Rom i Italien spørgsmål 11 af 15 Hvad hedder det parti, der blev opstillingsberettiget til Folketinget i februar 2019? A Partiet Klaus Riskær Pedersen B Partiet Kristian Thulesen Dahl C Partiet Lars Løkke Rasmussen spørgsmål 12 af 15 Hvilket af følgende partier var opstillingsberettigede til folketingsvalget 5. juni 2019? A Danmarks Kommunistiske Parti B Centrum-Demokraterne C Nye borgerlige spørgsmål 13 af 15 I hvilken sportsgren blev Danmark verdensmester i januar 2019? A Håndbold B Ishockey C Badminton spørgsmål 14 af 15 I hvilket land var dronningen og kronprinsen på statsbesøg i marts 2019? A Sydafrika B Australien C Argentina spørgsmål 15 af 15 Hvilken dansk film havde premiere i foråret 2019? A Dronningen B Kongens Fald C Prinsen af Danmark