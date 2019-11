Kan du blive politibetjent? Spot en homoseksuel

I historien om Ahmad Mahmoud kunne Ekstra Bladet berette, hvordan Ahmad blev afvist af politiet, da han forsøgte at anmelde et overfald, han blev udsat for under Copenhagen Pride 2019.

Betjenten vurderede ifølge Ahmad, at de personer, der stod bag overfaldet, ikke kunne se på ham, at han var homoseksuel. Derfor ville han ikke tage imod anmeldelsen.

Over for Ekstra Bladet bekræfter politiinspektør Tenna Wilbert fra Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, at politiet er nødt til at bedømme folks udseende, når de vil anmelde en hadforbrydelse.

- Hvis en mand henvender sig til politiet og får at vide, at han ikke ser homoseksuel ud, at han ligner en ’almindelig mand,’ og at politiet derfor ikke kan vide, om der er tale om en hadforbrydelse, vil du så mene, at det er acceptabelt?

- Ja. For det handler om, at vi er nødt til at få forklaret, hvorfor personen tror, at der er tale om en hadforbrydelse, siger hun.

'Man fejler'

LGBT Danmarks talsperson mod hadforbrydelser, Kenneth Engberg, ser med dyb alvor på politiinspektørens udmelding.

- Det vigtigste for et menneske, der har været udsat for et overgreb, er at få lov til at sætte ord på den oplevelse, man har haft, siger han.

- Så kan man senere i processen finde ud af, om der rent juridisk er tale om en hadforbrydelse. Men hvis den første betjent ikke engang gider at skrive det i rapporten, så mener jeg, at man fejler fra starten af.

Ahmad raser over politiet efter tæsk: Var ikke 'homo' nok