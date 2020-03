Kan du komme over grænsen? Her er svaret

Følg Ekstra Bladets livedækning her

Da regeringen fredag besluttede at lukke grænserne midlertidigt, blev blandt andet live-chatten på Ekstra Bladet bestormet med spørgsmål om, hvem der nu kan komme ind i landet.

Flere af spørgsmålene var svære at svare på, da myndighederne på det tidspunkt alene lovede at lukke danske statsborgere og andre bosiddende her i landet ind. Og herudover kun dem, der har et 'et anerkendelsesværdigt formål' med deres indrejse.

Men nu har politiet udgivet en omfattende guide, der burde give de fleste svaret på, om det bliver et velkommen hjem eller farvel og tak, når de passerer grænsen ind i Danmark.

Hvad er et 'et anerkendelsesværdigt formål'?

Ifølge politiets vejledning er 'almindelige familiebesøg, turistbesøg, forretningsrejser, studieture o.l.' som udgangspunkt ikke et anerkendelsesværdigt formål. Det er derimod rejsende, der:

bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark

skal levere varer til Danmark eller varer ud af Danmark

indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn

agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)

skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark

indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark

skal deltage i en begravelse i Danmark

skal deltage i en retssag i Danmark

er studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning).

Kan man køre i transit gennem Danmark?

Som udgangspunkt ja, men det er en vurdering fra sag til sag. Hvis man bor i fx Sverige eller Norge og er på vej i bil via Danmark, vil man blive lukket ind.

Er transit via lufthavnen altid tilladt?

Ja, ifølge politiets vejledning er 'transit i lufthavnen ikke indrejse i Danmark.'

Er en forretningsrejse ind i Danmark ok?

Her er politiet mere afvisende og skriver:

'I den nuværende situation vil forretningsrejser ikke i almindelighed kunne anses for anerkendelsesværdige.'

Der kan dog ifølge vejledningen være sager, hvor et møde er så afgørende, at det er anerkendelsesværdige.

Hvilke dokumenter skal jeg have på mig?

Ifølge politiet skal man altid kunne dokumentere, at formålet med ens rejse er anerkendelsesværdig.

Det kan ske med 'legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel, arbejdskontrakt, indkaldelse til behandling på hospital, indkaldelse til retten eller på anden troværdig vis.'

