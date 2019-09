Kan du se hvad der er galt med disse mennesker?

Det kunne lige så godt være naboen på ovenstående billede.

Sandheden er dog, at ingen af disse mennesker overhovedet findes i virkeligheden.

I stedet er billederne blot tre af 100.000 'mennesker' konstrueret via kunstig intelligens, der alle ligger tilgængelige på hjemmesiden Generated Photos.

Samtlige billeder kan benyttes kvit og frit, så længe man krediterer virksomheden korrekt.

Det skriver flere medier heriblandt teknologimediet The Verge.

Se virksomhedens egen præsentation. (Video: Generated Photos)

Svingende kvalitet

Tager man et blik på de mange billeder, er det dog heller ikke alle, der er lige virkelighedstro.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Generated Photos

Foto: Generated Photos

Det er holdet fra Icons8, der til hverdag blandt andet designer gratis logoer og billeder, som står bag projektet.

Meningen er, at de kunstigt fremstillede menneske-billeder, skal kunne bruges til alt, eksempelvis hjemmesider og mobilapps.

Ifølge produktdesigneren Konstantin Zhabinskiy er billederne udelukkende konstrueret via fotos, som Icons8 selv har taget.

Icons8's grundlægger, Ivan Braun, skriver selv i et blogindlæg, at det har krævet 29.000 billeder af 69 modeller til at 'træne' den kunstige algoritme. Dataen er indsamlet over tre år.

Ifølge The Verge medfølger teknologien dog visse bekymringer, da softwaren i sidste ende kan blive misbrugt til kriminel aktivitet.