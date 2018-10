Kan du se hvorfor den her efterlysning stikker helt af?

Et tyveri fra en restaurant og et overvågningsbillede, der er blevet uploadet til Facebook af det lokale politi, har for alvor skabt røre i andedammen.

For manden, som Blackpool Politi efterlyser med en ramme dåser i favnen, ligner ikke hvem som helst.

Blandt brugerne på det sociale medie er der bred enighed om, at han ligner kult-figuren Ross Geller fra den verdensomspændende tv-serie 'Venner' i sådan en grad, at det næsten kun kan være ham.

'Lad ham være. Han voksede op med Monica. Hvis du ikke spiste hurtigt, spiste du ikke', lyder det fra en bruger med henvisninger til, at Ross' søster Monica var ret så overvægtig i sine teenage-år.

'Den hvor Ross blev til en tyv', skriver en anden, som hentyder til, at titlerne på afsnittene altid starter med 'Den ...'.

'Jeg troede, at Ross kendte grænsen for, hvornår man stjæler, og når man tager, hvad hotellet skylder en', skriver en tredje bruger, som refererer til et afsnit af 'Venner', hvor Ross og vennen Chandler stjæler med arme og ben fra et hotel.

Men politiet afviser pure, at der er tale om Ross Geller, da de ifølge egne oplysninger har tjekket hans alibi.

I skrivende stund er opslaget blevet kommenteret mere end 109.000 gange, mens det har fået 71.000 delinger.

Ross Geller blev oprindeligt spillet af amerikanske skuespiller David Schwimmer, der blandt andet vandt en Emmy for rollen tilbage i 1995.

Kan du se ligheden? Foto: AP / Carlo Allegri

Du kan selv gå på opdagelse i kommentarfeltet og blive mindet om en lang række guldkorn fra den ikoniske serie nedenfor:

