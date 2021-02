- I en tid med jernbanehistoriens største udbygning af infrastrukturen vælger regeringen at pålægge Banedanmark store besparelser, så der skal gennemføres en sparerunde og nedlægges 120 stillinger.

- Det kan ende som en kæmpe skandale, som vi kender det fra skat.

Sådan lyder reaktionen fra Dennis Alex Jørgensen, formand, HK Trafik & Jernbane, efter Ekstra Bladet i dag kan fortælle, at Banedanmark onsdag vil præsentere en stor spareplan. 120 stillinger nedlægges.

Banedanmark vil nedlægge 120 stillinger

Han er ikke i tvivl om, at besparelserne i sidste ende vil blive dyrere for det offentlige Danmark.

Mavepuster

- Jeg frygter, at der sker det samme, som skete i Skat. De store projekter bliver udfordret af disse besparelser, fordi der er behov for god kontrol og styring af projekterne. Hvis ikke planlægningen er i orden, bliver det dyrere, siger han:

- Banedanmark var i forvejen i knæ, og derfor virker det som en ekstra mavepuster, når de så igen skal tage det store håndtag. Hvis politikerne fastholder det, skal de ikke komme med undskyldninger bagefter, ligesom man har gjort ved Skat.

Han peger på, at Banedanmark lige nu står over for kæmpe investeringen med elektrificeringen af store dele af banenettet, ligesom signalerne skal skiftes ud. Med færre hænder falder niveauet af planlægningen, siger han:

Togbusser

- Planlægning af sporarbejde kræver god tid, og med færre ressourcer kommer det til at gå ud over planlægningen. Når Banedanmark kun har kort tid tilbage til at få gjort projekterne færdige, bliver de tvunget til at tage de lette løsninger. Og det er at lukke hele strækninger, hvilket vil tvinge DSB og andre operatører til at sætte togbusser ind, hvilket vil sende den økonomiske abe videre til dem.

- Så det giver ikke mening, at DSB bliver kompenseret med næsten en milliard kroner på grund af corona, når besparelserne i Banedanmark ender hos DSB, og det vil de gøre.

Han hentyder til, at regeringen har meddelt, at DSB bliver fuldt kompenseret for det underskud, som corona har påført i 2020. DSB venter et underskud på mellem minus 1,1 og 1,3 milliarder i 2020.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en reaktion fra Dansk Jernbaneforbund. Banedanmark ønsker ikke at kommentere sparerunden.