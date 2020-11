Kan ikke følge med: Mink skal på forbrændingen

Det høje tempo i mink-aflivningerne har betydet, at destruktionsanstalten DAKA har nået sin maksimale kapacitet.

Derfor har Fødevarestyrelsen indgået aftaler med flere forbrændingsanlæg om at destruere ikke-smittede mink på deres anlæg, skriver Fødevarestyrelsen.

De danske myndigheder arbejder på højtryk, og afliver dagligt mere end 100.000 mink fra smittede besætninger og fra besætninger inden for 7,8 km-zonen. Også danske minkavlere hjælper, via deres aflivninger, med at få begrænset den alvorlige smitterisiko. Aflivningerne sker af hensyn til folkesundheden og for at mindske risikoen for at COVID-19-virus muterer blandt dyrene.

’De mange aflivninger har betydet, at vi enkelte steder har været udfordret på både containerkapacitet og med at få destrueret dyrene. Derfor er vi også meget tilfredse med, at flere forbrændingsanlæg vil hjælpe med at destruere de ikke-smittede mink’, siger beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Hove i en pressemeddelse.

