Kan ikke komme til lægen: - Utrygt og bekymrende

Rikke Poulsen forsøgte at få en tid ved sin læge i Nakskov i sidste uge. Hun blev dog mødt med en afvisning og en besked om, at der pt. ikke kunne gives tider til ikke-akutte patienter

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan nogle borgere i Nakskov ikke kunne få en tid til lægen mandag 27. september.

Rikke Poulsen er en dem.

Mandag i sidste uge ringede Rikke til lægen. Hun bor i Nakskov med sin 11-årige søn, som har problemer med korte sener i benet.

- Han er tidligere blevet undersøgt. Men han er i rigtig mange smerter. Han nødt til at spise panodiler hver dag. Så jeg ville tale med min læge om, hvad vi skal stille op. Hvad nu hvis det er knogle- eller muskelsygdom, man bare ikke har opdaget.

Sundhedscenter Nakskov, hvor Nærklinikken Nakskov ligger. Foto. Per Rasmussen

Men da Rikke kom igennem til en sygeplejerske i klinikken, fik hun at vide, at de ikke kunne give hende en tid. De havde pludselig mistet to deltidslæger, og de vidste ikke, hvornår der ville komme nye. De havde ingen idé om, hvor lang tid der ville komme til at gå.

- Jeg kan jo godt vente. Men jeg synes, det er meget utrygt og bekymrende. Jeg skriver så det her Facebook-opslag i en lokal Nakskov gruppe.

Cille Dyrkjær med sine tvillingedrenge. Foto: Per Rasmussen

En vigtig undersøgelse

På Facebook-opslaget er der mange andre, som har haft samme oplevelse. Blandt andet Cille Dyrkjær skriver. Hun skulle have haft en 5-ugers undersøgelse til sine tvillingedrenge, men blev altså mødt med samme besked. Hun kunne komme på en liste, og når der var styr på puklen, kunne hun få en tid.

- Jeg var meget bekymret for situationen. Det er jo en vigtig undersøgelse det her.

Rikke Poulsen med sin søn. Foto: Per Rasmussen

En stakket frist

Efter Ekstra Bladet er gået i gang med historien, er både Cille og Rikke blevet tilbudt en tid.

Selvom begge mødre har fået en dato på, hvornår en læge kan tilse deres børn, er utrygheden dog ikke forsvundet.

- Det kan jo være en stakket frist. Der kan jo være samme problematik om tre måneder. Og jeg ved godt, at det er svært at få læger til udkantsdanmark. Det er bare ikke trygt, lyder det fra Rikke Poulsen.

- Ringer vi til vagtlægen, kommer vi heller ikke igennem. Hvis vi ringer vi til skadestuen i Nykøbing, og problemstillingen ikke er kritisk nok, bliver vi henvist til 'ring til din læge på mandag', fortsætter hun.

Både Cille og Rikke er fortsat bekymrede, selvom de nu har fået en tid til lægen. Foto: Per Rasmussen

Det er Cille Dyrkjær enig i:

- Jeg er meget bekymret over situationen. Vi har jo heller ikke en rigtig lægevagt hernede. Kun i to timer hver dag har vi en lægevagt i Nakskov, og ellers skal vi helt til Nykøbing, siger hun og tilføjer:

- Utrygheden sidder klart i mig. Hvis vores børn bliver syge, skal vi for det første vente i 100 år for at komme igennem til lægevagten, og når vi så kommer igennem, risikerer vi at få at vide, at vi bare skal se tiden an.

Nærklinikken Nakskov har ikke ønsket at kommentere sagen.