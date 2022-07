Kan koste tusindvis af danske jobs

Det ser sort ud for den danske robotindustri, der har bragt tusindvis af danske arbejdspladser med sig, hvis et nyt EU-direktiv ser dagens lys

Tusindvis af danske jobs inden for robotindustrien står på spil, hvis et nyt direktiv fra EU-kommissionen slår igennem.

I udspillet lægger nye EU-regler op til, at der skal være et større fokus på medarbejdersikkerheden.

Det betyder, at virksomhederne skal have godkendt robotterne af en ekstern tredjepart, hvis de bliver benyttet til en ny type opgave, skriver Finans.

Kritikken går dog på, at det samtidigt vil gøre det vanskeligt for virksomhederne. Foruden ventetiden på godkendelsen, kan det også gøre robotterne så dyre i drift, at det slet ikke kan svare sig at holde dem kørende.

- Det, der vil ske, er, at man vil holde op med at automatisere i Europa med de øgede omkostninger, der vil komme. Så vil man i stedet rykke det hele til Tyrkiet eller Østasien, hvor der ikke er disse regler, siger David Brandt, der er teknisk direktør for Universal Robots, til mediet.

Højrisiko-maskiner

Med de nye EU-regler betyder det, at mange af de robotter, som bliver benyttet i dansk produktion, vil blive anset som 'højrisiko-maskiner', der netop kræver ekstra godkendelse.

David Brandt fra Universal Robot ser gerne, at branchen forbliver omstillingsparat, men det kan den ikke, hvis EU-direktivet bliver en realitet.

Direktøren og resten af branchen møder opbakning fra danske politikere, men det er ikke sikkert, at opbakningen vil være den samme i EU.