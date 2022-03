Kan kun fyres af børn

Udnyttelse af unge, ulovlige boligforhold, mistanke om misbrug med fondsmidler, kontraktfusk og en hemmelig millionløn. Sagerne om Danske Skoleelever hober sig op, og nu viser et notat, at den øverste leder kun kan smides på porten af børn

Det er en usædvanlig gunstig situation, chefen for den skandaleombruste forening Danske Skoleelever, Robert Holst Andersen, har placeret sig i.

Ikke nok med at han i de senere år har forhandlet løn med mindreårige i alderen 15-16 år, hans skæbne er også placeret i børnenes hænder. Det er således kun foreningens børn, der kan fyre Robert Holst Andersen, hvis det skulle komme dertil.

Det fremgår af et notat fra Danske Skoleelever, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

'Sekretariatschefens ansættelse og fyring godkendes af bestyrelsen på indstilling af formandskabet,' står der i et notat fra 2018.

Det betyder altså, at det er foreningens nuværende formandskab, der består af to mindreårige, som ville skulle indstille til bestyrelsen, at Robert Holst Andersen skulle afskediges.

Formandskabet skifter hvert år og er som regel tre børn og unge i alderen 15-16 år, og bestyrelsen består tilsvarende af mindreårige.

Notatet fra Danske Skoleelever, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

'En ansættelse for livet'

En af de unge, der for nylig har haft ansvaret for sekretariatschefens ansættelse, er 16-årige Bjørn Otto Juhl Hansen. Han var næstformand i Danske Skoleelever indtil efteråret, hvorefter han stoppede i protest.

Han husker tydeligt, hvordan han og de to øvrige medlemmer af formandskabet i sommer blev introduceret til konstruktionen af Robert Holst Andersen selv. Men det er en konstellation, som altid vil falde ud til sekretariatschefens fordel, mener Bjørn Otto Juhl Hansen.

- Det kommer reelt aldrig til at ske, at han bliver fyret. For han kan altid manipulere tingene til sin egen fordel, siger han og tilføjer:

- Han har dem i et jerngreb. Det er en ansættelse for livet, han har fået, og konstruktionen, hvor formandskabet skifter en gang årligt, gør, at han hele tiden kan styre det hele, siger han.

16-årige Bjørn Otto Juhl Hansen, der indtil efteråret 2021 selv sad i formandskabet, mener, at Robert Holst Andersen har foreningen i et jerngreb, og at ingen af de unge vil lade de aktuelle sager få konsekvenser for ham. Foto: Jonathan Damslund

'Grotesk og problematisk'

14-årige Viggo Søbjerg Olsen, som er lokalformand i Nordsjælland og hovedbestyrelsesmedlem i Danske Skoleelever, er også kritisk overfor den måde, foreningen har organiseret sig på.

Han kalder det grotesk, at ansvaret for chefens ansættelsesforhold er lagt over på børn og unge.

- Det er grotesk og dybt problematisk, fordi de ikke er myndige. Ingen unge skal træffe så store beslutninger, og der skal laves en større omlægning af hele foreningen. Der burde være en voksen tovholder, som kan præge og hjælpe både formandskabet og bestyrelsen, siger han.

Danske Skoleelevers Robert Holst Andersen har ikke ønsket at besvare Ekstra Bladets spørgsmål.

I stedet skriver foreningens formand, Mille Borgen Mikkelsen, i en mail, at det er en grundlæggende rettighed at drive og stifte en forening, også når man er under 18 år.

'Vi er viljestærke og altid parate til at handle både politisk og overfor vores sekretariat. At Ekstra Bladet tillader sig at betvivle mine og de andre bestyrelsesmedlemmers evner som elevrepræsentanter, bare fordi vi ikke er fyldt 18 år endnu, er rent ud sagt rystende for mig.'

Danske Skoleelever har i perioden 2015 til 2021 modtaget ca. 54 millioner kroner i offentlig støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.