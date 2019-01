'Kan min datter få førtidspension?'

Hej Puk

Jeg har en voksen datter, der er meget syg med blandt andet svær leddegigt, som hun fik i en tidlig alder. Derudover lider hun af angst, som hun har udviklet, mens hun har været i systemet som syg på kontanthjælp gennem de sidste syv år. Min datter er kun 27 år, og derfor mener sagsbehandlerne på jobcentret, at hun ikke kan få førtidspension.

De fleste af dem fejer hende af – og de fejer også mig af, når jeg har været med hende til samtaler. Det er, som om de godt forstår, at hun er syg, og hendes læge har også skrevet mange attester til kommunen/jobcentret, hvor han har oplyst dem om, at hun er så ramt af sin gigt, at hun ikke kan arbejde.

Min datter ville egentlig gerne i fleksjob, men der er nu gået så mange år i systemet, at hun heller ikke længere kan se det som en mulighed. Hun ønsker blot fred fra systemet, så hun kan bruge sine kræfter på at leve med sin sygdom, så godt som hun nu kan.

Jobcenter og sagsbehandler siger, at når man er under 40 år, kan man ifølge loven ikke få førtidspension, men jeg mener, jeg har kunnet læse mig frem til noget andet. Derfor er mit spørgsmål: Er det muligt at få førtidspension, hvis man er under 40 år?

Med venlig hilsen en mor

Hej mor

Tak for dit brev.

Det helt korte svar på dit spørgsmål er: Ja, man kan godt få førtidspension, selvom man er under 40 år gammel.

Der skete dog nogle lovændringer med reformerne i 2013, hvor man indførte nogle helt nye socialfaglige indsatser og forløb, der skulle sikre, at mennesker under 40 år ikke risikerede at blive ’parkeret’ på en førtidspension. Derfor ’opfandt’ man ressourceforløb, der var og er målrettet den personkreds, der er under 40 år – samt dem over 40 år, der er i risiko for at ende på en førtidspension.



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

bevaret en kattelem til de borgere under 40 år, hvor det er helt åbenlyst og formålsløst at forsøge at udvikle en arbejdsevne. Disse sager kaldes også glatsager – det er sager, hvor der ingen tvivl er om, at borgeren er så syg, at det slet ikke giver mening at forelægge sagen for kommunens rehabiliteringsteam – altså det team, der træffer afgørelse.

De personer, der falder ind under den kategori, er for eksempel svært psykotiske, der er til fare for sig selv og andre, som man har skønnet aldrig bliver raske igen. Det kan også være ofre for færdselsulykker, der er endt med svære handikap, personer, der er blevet svært hjerneskadede, eller personer, der har fået stillet en diagnose, hvor udsigten til at overleve er dårlig. Den type af sager kan gå let igennem, selvom personen er under 40 år.

Men har man bare en smule erhvervsevne tilbage, skal man som udgangspunkt gennem et ressourceforløb, hvor man forsøger at udvikle arbejdsevnen. Når det er sagt, er det problematisk, at kommunerne ikke anerkender de lægefaglige dokumenter i disse sager. For hvis man har lægers ord for, at ens sygdom er så invaliderende, at man ikke kan arbejde, bør de følge loven, der også åbner muligheden for at tildele fork under 40 år en førtidspension, når alle behandlingsmuligheder er udtømt – og sagen i øvrigt er veldokumenteret.

Det eneste, din datter kan gøre, er at blive ved med at ansøge om førtidspension efter paragraf 17 – og så blive ved med at anke eventuelle afslag. På den måde kan I få Ankestyrelsens syn på sagen og måske være så heldige, at de kommer frem til en anden afgørelse end kommunen.

Med venlig hilsen Puk