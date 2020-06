Kan mit kæledyr blive smittet?

Indtil videre er der ingen bevis for, at kæledyr kan sprede coronavirus. Der er derfor ingen grund til at få undersøgt dit kæledyr for covid-19, hvis det ikke udviser tegn på sygdom. Vurderer du, at dit kæledyr er sygt, bør du kontakte din praktiserende dyrlæge, som vil vurdere, hvilke undersøgelser der eventuelt er brug for.

Vær dog særlig opmærksom på god hygiejne ved kontakt med dit kæledyr, undgå fx at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr.

Hvis du er i hjemmekarantæne, fordi du er smittet med covid-19, skal du følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og du må derfor som udgangspunkt ikke forlade hjemmet.

Hvis du har kæledyr, som du plejer at lufte i snor, må du kun lufte dem i egen lukkede have, som ikke benyttes af andre. Hvis dette ikke er muligt, kan der være behov for, at dit kæledyr bliver passet af andre. Her skal du tage de smitteforebyggende forholdsregler, som sundhedsmyndighederne anbefaler, så du ikke smitter dem, der skal passe dit kæledyr.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet