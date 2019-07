Kan ødelægge badeferien: - Her skal du passe på

Er du blandt de tusindvis af danskere, der tager familien med til Italien i sommerferien?

Så kan det være en god idé at læse videre.

Herhjemme i Danmark vrimler det med havbørsteorme, men ingen af disse er skadelige.

Farlige ildorme

I udlandet er sagen dog en ganske anden. Der findes omkring 10.000 arter af havbørsteorme, og én af disse kan være farlige, fortæller ekspert i havbørsteorme ved Zoologisk Museum Danny Eibye-Jacobsen.

- Der er en familie af orme, der hedder ildorme. De har børster af gift, der kan stikke igennem huden og sprøjte giften ind, siger han.

Ildorme findes i troperne ved Middelhavet og Atlanterhavet. Man kan blandt andet støde på dem ved Italiens kyster, hvor tusindvis af danskere ynder at bruge deres ferie hver sommer.

Heldigvis støder du ikke på dem på almindelige sandstrande.

- De gemmer sig blandt sten og koraller. Hvis du bader sådan et sted, skal du altid have noget på fødderne, siger Danny Eibye-Jacobsen.

Ildorme er mellem fem og 15 centimeter lange, men det kan være svære at se, da de gemmer sig og er godt carmoufleret.

Værst for børn

For voksne vil kontakt med ildorme opleves som svigende og give mulig kvalme, men for børn vil følelsen være mere ekstrem.

- Børn kan få det rigtig dårlige. Der har endnu ikke været nogen, der er døde af det, men flere børn er blevet indlagt, fortæller Danny Eibye-Jacobsen.

I videoen kan du se en havbørsteorm, der er fundet i Danmark. Den er blot 2 millimeter lang.

Den største havbørsteorm i Danmark bliver godt 50cm lang og hedder Nereis Virens.