Kan spolere genåbningen: - Vi vil besøge væsentligt flere restauranter

Der vil sandsynligvis være glade ansigter, når der onsdag bliver åbnet for, at man igen kan gå på restaurant og bar, men det kan meget hurtigt ende med sure smileys.

Fødevarestyrelsen fortæller til Ekstra Bladet, at man vil besøge de genåbnede restauranter og virksomheder de kommende dage og uger.

- Det er ikke sådan, at vi skruer ekstra op for kontrollen, men vi bruger vores ressourcer på de her virksomheder, som åbner, siger Henrik Hviid, der er sektionsleder i FødevareSjælland/Fyn.

Han fortæller, at de ikke har siddet helt stille, mens der har været lukket ned. Fødevarestyrelsen har stadig lavet kontroller ved de restauranter, der har haft takeaway, men når der igen bliver åbnet for mange restauranter, så vil de også besøge flere.

- Vi vil komme til at besøge væsentligt flere restauranter nu, end vi har gjort i nedlukningsperioden, fortæller han.

Kontrollen vil ikke komme hyppigere end før corona på de enkelte restauranter, men Fødevarestyrelsen kommer til at være opmærksomme på nogle bestemte ting.

- Vores fokus vil være på nogle af de ting, der kan være gået galt, når man har været lukket i en længere periode, siger han.

Ærgerligt, hvis det er gået for hurtigt

Ifølge Henrik Hviid er det vigtigt, at man er opmærksom på hygiejne og ekstra rengøring, så fødevarerne ikke bliver forurenet af ting, der ikke er rengjort ordentligt.

Samtidig skal personalet være instrueret ordentligt, inden Fødevarestyrelsen kommer på besøg.

- Tingene skulle gå hurtigt, og de har måske skullet hyre personale. Der vil vi have fokus på, at de sørger for, at deres medarbejdere er instrueret, så de forsvarligt kan håndtere fødevarer, og fødevaresikkerheden ikke bliver truet af, at tingene skulle gå hurtigt lige pludselig.

Hvilke fødevarer restauranterne, caféerne og barerne har på køl eller frys fra før nedlukningen, skal de også være opmærksomme på.

- Man skal lige gå sine fødevarer igennem og se, om de stadig er egnet som fødevarer, efter at have ligget der i en længere periode. Det er vigtigt at få gjort, inden man åbner dørene, siger Henrik Hviid.

Derudover understreger han, at det er vigtigt at kontrollere for skadedyr, før der bliver åbnet for gæster.

- Vi vil helst ikke komme ud og opleve, at der er skadedyr, fordi åbningen lige skulle gå lidt stærkt.