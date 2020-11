Donald Trump har tabt magten i USA. Det blev slået fast i går, da Biden løb med valg-sejren.

Men kan Trump benåde sig selv for eventuelle kommende retssager?

- Noget af det første, Trump spurgte sin advokat om, da han blev valgt som præsident, var, om en præsident kunne benåde sig selv, siger Niels Bjerre-Poulsen, der har Ph.D i amerikansk historie fra University of California.

Det er uden fortilfælde, at en præsident har benådet sig selv. Og spørgsmålet kan meget vel blive et spørgsmål, som højesteret skal tage stilling til.

Den seneste udnævnte højesteretsdommer, Amy Coney Barret, blev spurgt til netop det spørgsmål, som hun svarede, var et 'åbent spørgsmål'.

Trumps sidste træk

Men, hvis Trump ikke kan benåde sig selv, kan hans sidste træk være at gøre USA's nuværende vicepræsident, Mike Pence, til præsident.

Pences opgave? At benåde Donald Trump for enhver føderal lovovertrædelse.

- Men det ville kun gøre sig gældende under føderal lovgivning. En præsident kan ikke benådes for noget, der er under en delstatslovgivning, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Cohen: Trump træder tilbage

Diskussionen blussede for alvor op, da Trumps tidligere problemknuser i Trump Tower, advokaten Michael Cohen, luftede tankeeksperimentet.

- Jeg mistænker, at han vil gå af som præsident, sagde Michael Cohen til den amerikanske tv-station MSNBC tilbage i september.

- Han vil lade Mike Pence overtage, og så lade Mike Pence benåde ham, fortsatte Michael Cohen.

Nyt forsøg på at få fat i Trumps skattepapirer

Problemer for Trump

Trump kan dog kun benådes for de sager, der vedrører føderal lovovertrødelse. Og det er et problem for Donald Trump, fordi der ifølge Niels Bjerre-Poulsen ligger sager klar i staten New York.

Det er sager, der hører under delstatslovgivning, der betyder, at Trump ikke kan benådes, for de sager, som statsanklager i New York, Cyrus Vance Jr., har liggende på den snart afsatte præsident.

- Der er ikke helt nogen, der ved, hvad de sager præcist drejer sig om. Der er en mindre sag med Stormy Daniels, der handler om de penge, der blev givet til hende, som svarer til et ulovligt kampagnebidrag.

- Min fornemmelse er, at der er væsentligt mere end det. Hvor meget af det, som har med Trump at gøre og hans virksomhed, ved jeg ikke, men formodningen er, at det har at gøre med økonomisk kriminalitet, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Advokat anklaget: Fuppede Stormy Daniels

Fængselsstraf?

Niels Bjerre-Poulsen fortæller, at det er for tidligt at vurdere, om de eventuelle kommende retssager mod Donald Trump kan lede til fængselsstraf, men han finder det 'plausibelt', at der bliver rejst sigtelser.

Det er ikke blevet fremlagt præcist, hvad de sager i New York drejer sig om. Men ifølge Niels Bjerre-Poulsen kan det være sager, der drejer sig om økonomisk kriminalitet.

- Formuer, som er skrumpet, når der skal beregnes skat, og formuer, der er vokset, når der skulle optages lån. Man ved bare, at der er sager som er under opsejling, men som man ikke kunne offentliggøre, så længe Trump var præsident.

- Vi ved nu, at han skylder 420 millioner dollars væk, men vi ved ikke, hvem han skylder dem til. Deutche Bank han en stor post ude hos Donald Trump, men vi ved ikke, hvor pengene kommer fra. Der er mange løse ender, siger han til Ekstra Bladet.

Trump skal udlevere skattepapirer

'Nixon-finten'

Det er set før i amerikansk historie, at en tidligere præsident er blevet benådet.

I 1974 blev Richard Nixon benådet af sin efterfølger, Gerald Ford, der gav Nixon en 'fuldstændig og betingelsesløs benådning for alle kriminelle handlinger, han måtte have begået mod USA i sin tid som præsident'.

Samme magt har Trump frem til 20. januar, hvor Joe Biden indsættes som landets 46. præsident - eller landets 47. præsident, hvis Trump giver Pence nøglerne til Det Hvide Hus frem til Bidens indsættelse.