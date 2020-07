Kan være udryddet i 2100

Et nyt studie forudser, at det kan være slut med isbjørn på kloden allerede i 2100

Det kan snart være slut med isbjørne her på kloden.

Det er den dystre forudsigelser, som bliver beskrevet i et studie, der netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature Climate Change.

Her beskrives det, at isbjørnene har så svære vilkår, at det kan være helt slut om bare 80 år. Årsagen til, at isbjørnene allerede nu har så svært ved at overleve, er meget simpel.

Isen smelter.

- Isbjørnene er blevet plakatdrengen for klimaforandringerne. De sidder allerede på toppen af verden, men hvis isen forsvinder, så har det ikke noget sted at tage hen, siger Dr. Stephen Molnar fra University of Toronto til BBC.

Hvis isen bryder for meget, så kan der bliver for langt mellem stederne, hvor isbjørnene kan finde mad.

Det kan i sidste ende betyde, at de bliver for tynde til at kunne producere mælk til deres unger.