Kan vi få den aflyste rejse tilbage?

Vi fik på Ekstra Bladet i går dette svar fra perssechef i DJØF, Torben Gross, på netop dit spørgsmål: Helt overordnet er vores svar, at din arbejdsgiver ikke kan forbyde dig at rejse til udlandet. Men du skal være opmærksom på, at det kan få betydning for dit ansættelsesforhold – fx løntræk eller bortvisning, hvis du ikke kan møde på arbejde efter ferien. Det kan fx være, hvis din hjemrejse forsinkes på grund af corona, eller din arbejdsgiver efterfølgende sender dig hjem i karantæne uden mulighed for at arbejde hjemmefra.



Så vores klare anbefaling er fortsat, at man følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger.