Kanye West: Var lige ved at dræbe min datter

Det udviklede sig til nærmest kaotiske tilstande, da rapper og præsidentkandidat Kanye West søndag holdt sit først vælgermøde i South Carolina.

West erklærede 4. juli, at han stiller op til præsidentvalget i USA.

Mødet søndag tegnede dog et billede af en uligevægtig mand, som henholdsvis græd og råbte.

Kanye West råbte ud til forsamlingen, at han var tæt på at dræbe sit barn, da hans hustru Kim Kardashian West fortalte ham, at hun var gravid. Parret ønskede ikke barnet.

- I tre måneder talte vi om, at vi ikke ønskede barnet. Hun havde pillerne i hånden, du ved de piller, som man tager, og så er barnet væk, fortalte Kanye West.

Besked fra Gud

En besked fra selveste Gud fik dog omvendt Kanye West.

- Jeg ringede derefter til min kone. Hun sagde, at vi skulle have barnet, og jeg sagde, at vi skulle have barnet.

Kanye West fortalte også forsamlingen, at hans egen mor havde beskyttet ham, da faderen ønskede en abort.

- Jeg var lige ved at dræbe min egen datter, råbte Kanye West to gange.

Håret barberet

Kanye West understregede dog, at han ikke ønskede at forbyde fri abort.

På baghovedet havde West fået barberet "2020" i sit hår. Han bar til mødet en skudsikker vest påskrevet 'Security'.

Det er fortsat uklart, om West er i gang med et mediestunt, eller om han vitterlig agter at stille op til præsidentvalget.