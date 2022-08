Kanyle fundet i babylegetøj

Da Isabella Andersen, 31, fra København skulle bade sin blot ni måneder gamle datter, fik hun sig en ubehagelig overraskelse.

I datterens badelegetøj, som de havde købt i Netto, fandt de nemlig en kanyle.

Badelegetøjet er af en sådan slags, der kan suge vand, og Isabellas mand ville derfor tømme det for vand, da deres datter var færdig i bad.

Her råbte han pludseligt: 'Av, jeg stak mig!', og det undrede Isabella sig over.

- Det var jo mærkeligt, fordi man bør ikke kunne stikke sig på babylegetøj, siger hun.

Finder kanylen

De to forældre besluttede sig for at sprætte badelegetøjet op, da de mistænkte, at der var en nål indeni.

Til deres store chok fik de ret. Indeni fandt de nemlig en kanyle.

- Jeg var i chok. Hvad laver en kanyle i babylegetøj, der er lavet til babyer, fra de er fire måneder gamle? Hvordan kan det ske?

Annonce:

- Min datter har haft det i munden, så jeg er bare lykkelig for, at det ikke er hende, der har stukket sig, fortæller Isabella, der straks lavede et opslag på Facebook for at advare andre forældre, der har købt samme legetøj.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Inden i et af badedyrene fandt de kanylen. Privatfoto

- Meget beklageligt

Salling Group, der ejer Netto, er blevet bekendt med sagen, som de lige nu er i gang med at undersøge. I skrivende stund aner de ikke, hvordan en kanyle er havnet i deres badelegetøj.

Det oplyser Henrik Vinther Olesen, der er kommunikationsdirektør i Salling Group.

- Det er jo en stærk ubehagelig oplevelse at finde den her kanyle i et badedyr, men lige nu ved vi ikke, hvordan det er sket, siger han.

Han fortæller, at de har kontaktet leverandøren af badedyret, som også er dem, der har pakket badelegetøjet, der blev solgt i Netto.

- Det er meget beklageligt, at kunden har oplevet det her, og vi har bedt leverandøren om at undersøge det. Desuden har vi for en sikkerheds skyld fået varerne af hylderne i Netto, siger Henrik Vinther Olesen.

Annonce:

Han understreger, at der arbejdes hårdt på at finde årsagen, og at Salling Group og leverandøren er i dialog med kunden.