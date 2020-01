Kaos foran amerikansk ambassade

Hundredvis af irakiske militsmedlemmer og deres tilhænger fortsatte onsdag med at kaste sten mod den amerikanske ambassade i Bagdad, mens sikkerhedsstyrker svarede igen med tåregas og chokgranater.

De voldsomme protestaktioner, som er organiseret af en iranskstøttet milits, markerer en optrapning i konflikten mellem USA og Iran, som nu mere åbent fortsætter en kamp om indflydelse i Irak og andre steder i Mellemøsten.

Præsident Donald Trump truede tirsdag Iran med gengældelse, men han fastslog senere, at han ikke ønsker en krig mod iranerne.

Flere tusinde irakiske demonstranter begyndte tirsdag at brænde amerikanske flag af foran den amerikanske ambassade i Bagdad, og rasende aktivister forsøgte at trænge ind i ambassadekomplekset, som blev evakueret tidligt på dagen.

De voldsomme protester sker efter, at 25 medlemmer af en iranskstøttet milits i Irak blev dræbt under amerikanske luftangreb for to dage siden.

Irakiske sikkerhedsstyrker blev hurtigt indsat, og de anvendte tåregas og chokgranater mod demonstranterne. En del militsfolk meldes såret under urolighederne.

Nytårsnat slog demonstranter telte op på pladsen foran ambassaden, og mange demonstranter bragte tidligt onsdag mad, kogeudstyr og madrasser frem til pladsen.

Officerer fra Iraks hær forhandlede tidligere med talsmænd for demonstranterne og forsøgte uden held at få dem til at forlade stedet.

Protesterne ved den amerikanske ambassade finder sted på et tidspunkt, hvor Irak er rystet af en omfattende folkelig opstand mod landets regering på grund af udbredt vrede over landets dybe økonomiske krise knap 17 år efter en USA-ledet invasion fjernede Saddam Hussein.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, fordømmer i stærke vendinger USA's angreb på den iranskstøttede milits.

USA mistænker den militante gruppe Kataib Hizbollah, der er støttet af Iran, for at stå bag et angreb fredag, hvor en amerikansk statsborger blev dræbt.

USA svarede igen i weekenden ved at angribe flere mål tilhørende gruppen. 25 militante blev dræbt, og 51 andre blev såret i angreb søndag.