Kaos fortsætter i dansk region: - Vil koste liv

Region Midtjylland fortsætter med at varsle besparelser på sundhedsområdet, og det er igen det hårdt pressede akutberedskab, der står for skud

Grusomt, utrygt og urimeligt.

Sådan beskriver borgerne ved vestkysten, Region Midtjyllands planer om at spare knap halvdelen af regionens akutlægebiler væk.

I budgetforliget for 2024, som blev indgået i denne uge, kan man nemlig læse, at fire ud af ti lægebiler i regionen skal spares væk, og det er borgerne i Grenå, Silkeborg, Lemvig og Ringkøbing, der nu skal vente længere før hjælpen kommer.

Bjarne Larsen, der er overlæge på anæstesiafdelingen i Silkeborg og leder af akutlægebilen i Silkeborg, er heller ikke i tvivl om, at det er en beslutning, der vil koste menneskeliv.

- Det er jeg helt sikker på, siger han.

Udkantsdanmark står igen for skud i Region Midtjyllands besparelser. Foto: Ernst van Norde

Knækket akutberedskab

For få uger siden varslede selv samme region, at de forringede svartiden for en del af de akutte ambulancer med 10 minutter, og sparekniven er derfor knap kommet tilbage i skuffen, før de igen får den at smage i akutberedskabet.

Ekstra Bladet besøgte Ringkøbing-området, hvor borgerne står til at miste deres akutlægebil og derfor fremover skal have hjælp fra lægebilen i Herning.

- Det er vi da dybt, dybt kede af, fordi for os er det vigtigt, med alle de gæster vi har, at vi kan passe på dem, når de er på ferie herude, fortæller Thomas Sørensen, der er chef for Esmark Feriehusudlejning i Søndervig.

Thomas Sørensen, der driver Esmark Ferieudlejning, er bekymret for, at de markante forringelser i akutberedskabet kan påvirke antallet af tyske feriegæster. Foto: Ernst van Norde

Der opholder sig op mod 100.000 mennesker i området omkring Søndervig i sommerperioden, og det sker jævnligt, at feriegæster har brug for akut lægehjælp, fortæller Thomas Sørensen.

Derfor frygter han også for konsekvenserne ved, at de nu skal hente hjælp fra akutlægebilen i Herning, når ulykken sker.

- Vi har da svært ved at forstå, hvordan man værdisætter menneskeliv kontra en besparelse i regionen, siger Thomas Sørensen.

Regionens regnestykke

I forliget kan man læse, at regionen forventer en besparelse på 30-35 millioner kroner årligt, ved at nedlægge de fire akutberedskaber.

Poul Erik er ikke tilbageholdende med de skarpe gloser, når han skal beskrive medlemmerne af Regionsrådet. Foto: Ernst van Norde

Det er småpenge, hvis alternativet er en masse utrygge borgere, mener Poul Erik fra Ringkøbing-området.

- Det er grusomt. Virkelig grusomt.

- Det er jo ikke nogen man ønsker, der skal ligge og køre hele tiden, men det er da en vis tryghed, siger han.

Han har tidligere haft brug for akut lægehjælp og ambulance, og den gang kom de med det samme, men det føler han ikke længere, at han kan regne med.

- Jeg tænker, at dem der har lavet det lort, de er mindrebemidlet oppe i hovedet, siger den bramfrie 77-årige vestjyde.

Bjarne Larsen har mange års erfaring fra akutlægebilen, og han er meget bekymret for konsekvenserne, hvis fire akutlægebiler afskaffes. Foto: Ernst van Norde

Menneskeliv på spil

Bjarne Larsen, der leder akutlægebilen i Silkeborg, kan sagtens forstå borgernes bekymringer.

- Borgerne føler sig med rette utrygge for den mulige fremtid, der er, siger han.

Bjarne Larsen fortæller, at paramedicinerne i ambulancerne kan yde en masse, men at lægerne er afgørende i kritiske situationer, både med deres evner og det udstyr, de har i akutlægebilerne.

For ham er der ingen tvivl om, hvad konsekvenserne bliver, hvis akutlægebilernes afskaffelse bliver gennemført.

- Det vil ultimativt koste liv. Det er jeg helt sikker på, siger han.

Han har derfor en klar opfordring til regionsrådet i Region Midtjylland.

- Det bliver man nødt til lige at vende igen. Jeg synes ikke, det holder vand. Der er en del borgere ude perifert, der bliver ladt i stikken, og ikke mindst i den næststørste by, Silkeborg, siger overlægen.