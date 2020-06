Kaos hos webshop: Tim har ringet 1200 gange

Virksomheden Nielsen Discount slår sig op på at kunne levere varer fra den tyske grænse direkte til den hoveddør.

Billigere øl og sodavand direkte ind på lageret lød som en god ide for Tim Jensen, der i forbindelse med grænselukningen har været forhindret i at køre til Tyskland.

Derfor svingede manden fra Tilst nær Aarhus kortet og sendte 453 euro svarende til omkring 3300 danske kroner i retning af Nielsen Discount 17. maj.

Det var bare et problem. Varerne dukkede aldrig op, selv om pengene blev trukket med det samme, og nu er de lige så tavse som en munk med et tavshedsløfte.

- 5. juni vælger jeg at annullere min ordre og kræve pengene tilbage. Det får jeg en bekræftelse på, men jeg har ikke hørt fra dem siden. Min telefon har sådan en funktion, der automatisk ringer folk op, hvis der er optaget. Det kan jeg se, at den nu har gjort 1200 gange.

En del af Nielsen Discounts koncept er, at de kan undgå, at din bil ser sådan her ud. Problemet er bare, at mange oplever, at varerne aldrig kommer. Foto: Claus Bonnerup.

- Det mest forfærdelige er jo, at hjemmesiden bare kører videre, og de lader som om intet er sket. Jeg kan se på Facebook og Trustpilot, at adskillige andre kunder har oplevet det samme som mig, siger Tim Jensen til Ekstra Bladet.

Et kig på Trustpilot viser, at mindst 41 kunder siden 12. maj har oplevet næsten det samme som Tim Jensen. Blandt andet skriver Lasse Risgaard Thorning:

'Bestilte varer for ca. 3.500 kr 11/6. Fik kun ca. halvdelen leveret 22/6. Har ringet over 100 gange på +49 461 500 332 82. Optaget hele tiden, når man kommer igennem lægges på. Har sendt email to gange hver dag siden. Fik svar fra afdeling i Burg, via kontaktformular på deres hjemmeside, at de er bekendt med problemer i deres Ordre system'.

Ekstra Bladet har - dog ikke 1200 gange - forgæves forsøgt at ringe til Nielsen Discount, men ligesom hos kunderne er der optaget.

- Det er ikke just røde roser, der bliver beskrevet, men jeg tror faktisk ikke, at det er med henblik på svindel eller noget i den stil. Jeg har nemlig en kollega, der fik de varer, han havde bestilt uden problemer. Så jeg tror bare, at det er en lille virksomhed, der har haft lidt for meget at se til i forbindelse med grænselukningen. Men derfor er det stadig ikke i orden, siger Tim Jensen.

Hvordan Nielsen Discount kan levere varer fra Tyskland, selv om grænserne er lukket, melder historien intet om.

Ekstra Bladet arbejder fortsat på en kommentar fra Nielsen Discount.