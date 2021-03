Kaos i Brasilien: 'Største sammenbrud i historien'

Intensivafdelingerne i Brasilien er presset til det yderste, og tirsdag nåede landet det højeste antal døde på et døgn med 2841 nye coronarelaterede dødsfald

Det brasilianske sundhedsvæsen oplever lige nu et historisk sammenbrud, fordi landets intensivafdelinger er ved at have nået den fulde kapacitet.

I 25 af 27 delstater er over 80 procent af intensivafdelingerne fyldte, og i Rio do Sul er der ingen ledige intensivpladser tilbage. Det skriver BBC.

Tirsdag blev der registreret 2841 coronarelaterede dødsfald på et døgn, hvilket er det hidtil højeste antal. Den seneste uge er der i gennemsnit registreret 1965 dødsfald i døgnet.

Det betyder, at landet nu har passeret 280.000 coronarelaterede dødsfald under pandemien.

Intensivafdelingerne i Brasilien er overbelastede. Foto: Andre Coelho/Ritzau Scanpix

'Den eneste løsning er at fjerne Bolsonaro'

Største sammenbrud i landets historie

Brasiliens nationale institut for sundhed Oswaldo Cruz Foundation, også kendt som Fiocruz, har udtalt:

'Vores analyse antyder, at det er det største sammenbrud i hospitals- og sundhedsvæsenet i Brasiliens historie.'

Ifølge BBC har landets præsident Jair Bolsonaro konsekvent været imod strenge restriktioner, fordi han mener, at de økonomiske skader kan blive værre end virussen selv.

Onsdag tiltræder Marcelo Queiroga som landets nye sundhedsminister - den fjerde sundhedsminister, Brasilien har haft, siden pandemiens begyndelse.

Frivillige disinficerer gyderne i Santa Marta-slummen i Rio de Janeiro. Foto: Ricardo Moraes/Ritzau Scanpix

