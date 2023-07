Kaos i ferieparadis: 'Det værste jeg har oplevet i mit liv'

Mens skovbranden raser på Rhodos, er danskere i hobetal fanget på den græske ferieø.

Sammen med en masse andre turister måtte Anne Larsen flygte fra sit hotel i Kiotari, hvilket indtil videre har resulteret i en 20 kilometers massevandring i 38 graders varme.

Nærmest uden vand eller tørt, fortæller hun.

'Det er det værste, jeg har oplevet i mit liv. Folk kollapsede på vejen, og børn græd, skriver Anne Larsen.

Artiklen fortsætter efter billedet …

Sådan så skovbranden ud fra luften lørdag eftermiddag. Foto: Christophe Gateau.

Tilflugt på hotel

Lige nu opholder Anne Larsen sig på et hotel på vejen, som har inviteret de mange turister indenfor.

Ifølge Anne Larsen kunne de godt være mere end 1000 turister, der har søgt tilflugt lige netop der.

Her bliver de tilbudt kiks og tørre boller, men folk skulle allerede være godt i gang med at hamstre.

Annonce:

Hun ved heller ikke, hvad der skal ske herfra, eller om hun når sit planlagte fly søndag aften.

'Vi sidder bare og venter på en bus, som vi ikke ved, hvor kommer fra, eller om den overhovedet vil have os med,' siger Anne Larsen og uddyber:

'Det er total TUI-kaos.'

Ingen hjælp at hente

Samtidig har der ikke været meget hjælp at hente fra rejseselskabet TUI, som Anne Larsen har købt rejsen af.

De har nemlig mere eller mindre været umulige at få fat i hele dagen, fortæller hun.

- Der gik flere timer, hvor vi intet hørte fra dem. Hverken mail eller SMS. De har alle vores oplysninger, så det giver ingen mening, siger hun.

Omkring klokken 18 dansk tid var der endelig livstegn fra TUI - som måske selv er gået på sommerferie.

Som et svar til en SMS fra Anne Larsen, skriver de nemlig, at de ’i øjeblikket afventer flere oplysninger.’

’Bevar venligst roen, og vi vender snart tilbage med mere information. Venligst hold dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside,’ skriver TUI.

Annonce:

Nedenfor ses de SMS'er, som Anne Larsen sendte til TUI. Artiklen fortsætter efter billedet ...

Her ses de SMS'er, som Anne Larsen sendte til TUI. Foto: Privat.

Anne Larsen har også talt med de TUI-guider, som befinder sig på det hotel, hvor hun opholder sig nu. Hun fortæller, at de heller ikke ved, hvad der skal ske, da de primært står for at lave shows på hotellet.

Kontakter alle

TUI skriver til Ekstra Bladet, at de har sendt en SMS til alle danske kunder, der er berørt af skovbranden.

'Vi er i gang med at kontakte alle for at evakuere dem til et sikkert sted. Fra i morgen bør alle fly til og fra øen flyve som normalt,' skriver TUI.