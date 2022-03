Kaos i gaderne: 'Mange blev uskyldige ofre'

Det var et mindre mirakel, at ingen betjente kom til skade under de voldsomme gadekampe, som fulgte i kølvandet på rydningen af Ungdomshuset, mener tidligere politiinspektør

1. marts er det præcis 15 år siden, at Nørrebro stod i flammer.

En marts-morgen 2007 stormede politiets antiterrorenhed nemlig Ungdomhuset i København.

Det udviklede sig så dramatisk, at de efterfølgende scener stadig sidder dybt i en af de centrale folk, som stod bag rydningen af huset på Jagtvej 69.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Omkring 700 personer blev anholdt i dagene efter de massive uroligheder på Nørrebro. Foto: Jonathan Bjerg Møller/Ritzau Scanpix

Lyn fra en klar himmel

Den daværende chefpolitiinspektør ved Københavns Politi Per Larsen fortæller således til Ekstra Bladet, at rydningen af Ungdomhuset er en af de episoder, som har gjort markant størst indtryk på ham i hans tid i politiet.

- Det var jo med utrolig spænding, at vi skred til rydningen i den tidlige morgenstund. Vi havde selvfølgelig nogle forventninger til, hvad der kunne ske, og vi vidste godt, at det nok ikke ville gå stille af sig. Derfor var selve planlægningen af rydningen omgivet af meget stor hemmelighed, og derfor kom det som et lyn fra en klar himmel for dem, der var i huset.

- Heldigvis kom ingen (betjente, red.) til skade i den aktion. Det havde været grusomt at tænke på, hvis vi skulle have kæmpet en decideret kamp ned gennem huset oppe fra taget, siger Per Larsen.

Svær periode

Den tidligere politichef beskriver de efterfølgende dage som ekstremt svære for politiet.

- Byen eksploderede jo. Vi havde 14 hårde dage, hvor vi hver eneste aften blev mødt af kæmpe demonstrationer, vold og ødelæggelse. Det var en kanon hård tørn, vi var igennem der. Vreden var meget stor, og den spredte sig som en steppebrand.

- Der var utroligt mange mennesker, som blev uskyldige ofre. Her tænker jeg på, at folks biler blev brændt af, forretninger blev ødelagt og den risiko, der var for beboerne, når man tændte ild i ejendomme. Det var ganske forfærdeligt, siger Per Larsen til Ekstra Bladet.

I dag - 15 år senere - står Jagtvej 69 stadig tom.

Gense Ekstra Bladets minidokumentar om rydningen af Ungdomshuset herunder.