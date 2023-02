Kaos i Københavns Lufthavn: Ramt af mange forsinkelser

Aflysninger på aflysninger.

Sådan lyder det lørdag morgen på info-skærmene i Københavns Lufthavn oven på stormen Ottos hærgen.

På lufthavnens hjemmeside kan man således hurtigt konstatere, at mange fly er både forsinkede og helt aflyste.

Skaber baggage-kaos

Flere af Ekstra Bladets læsere skriver, at de mange aflyste flyafgange skaber kaos i lufthavnen ud på morgenstunden.

Til TV 2 oplyser vagthavende på operationscenteret i Københavns Lufthavn:

- Vi har ikke overblik over, hvor slemt, det kan være, siger Morten Bloch.

Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med ludthavnen.

Her lyder det, at man lige nu er i gang med at indhente informationer fra alle flyselskaber for at få en status på omfanget af forsinkelser og aflysninger.

Alene den næste time er hele 12 afgange enten helt aflyst eller forsinket.

Annonce:

Fredag blev stribevis af afgange fra København ligeledes aflyst. Morten Bloch opfordrer alle passagerer til at holde sig opdateret på deres afgange.

En læser skriver også, at hun og faren nu har ventet 12 timer på at få udleveret deres kufferter.

Billeder fra lufthavnen bevidner også om et rent baggagekaos.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser det ud lørdag morgen i Københavns Lufthavn. Privatfoto

Ventede i timevis

Derudover har Ekstra Bladet fået et hav af henvendelser fra læsere, der har siddet strandet i op mod seks timer i fly, der nåede at lande i Københavns Lufthavn fredag aften.

Her kunne man nemlig ikke forlade flyet på grund af stormen. Mange kom først ud på den anden side af midnat, lyder det.

Derudover var der en del fly, som ikke kunne lande i den danske hovedstad. De blev i stedet dirigeret til Holland, hvor de måtte lande i Amsterdam.