Kaos i Københavns Lufthavn: Tusindvis af passagerer uden bagage

Det strejkende personale forventes at genoptage arbejdet senest lørdag formiddag, lyder meldingen

På grund af en arbejdsnedlæggelse blandt bagagepersonale i Københavns Lufthavn vil cirka 4500 personer ikke få udleveret deres bagage udleveret fredag aften.

Det bekræfter lufthavnens presseafdeling over for Ekstra Bladet.

Der tale om en arbejdsnedlæggelse af medarbejdere fra firmaet Menzies, fortæller pressevagt Mikkel Krogh:

- Det er primært Norwegian-rejsende, som ikke får deres bagage udleveret.

- Forventningen fra Menzies ledelse er, at arbejdet bliver genoptaget inden klokken 10 i morgen formiddag, uddyber Mikkel Krogh.

Arbejdet blev nedlagt fredag eftermiddag ved 16-17-tiden.

Ledelsen i arbejdstøjet

Omkring klokken 20 ligger cirka 400 kufferter stadig i fly og kan ikke komme ud til passagererne, fordi der ikke er personale til at flytte dem, oplyser Mikkel Krogh.

Mens flere passagerer må forlade lufthavnen uden bagagen, så forsøger Menzies stadig at få bagage om bord på de fly, der skal lette.

Lederne er nemlig trukket i arbejdstøjet.

- Menzies' ledelse prøver at håndtere de få afgange, der måtte være med Norwegian her i aften og få den bagage med, som bliver tjekket ind til de afgange.

- Men de er selvfølgelig ikke lige så mange, som bagagepersonalet er. Så de kan ikke tømme flyene, men de kan prøve at sørge for at få alt den bagage med til dem, som skal afgå fra København, siger Mikkel Krogh.

Utilfredse over fyring

Formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen oplyser, at portørerne hos Menzies i Københavns Lufthavn har nedlagt arbejdet, fordi de er utilfredse med afskedigelsen af en medarbejder.

- Det er en medarbejder, som lige har stillet op til et valg til en tillidspost. Kort efter blev han afskediget, siger formanden.

Han understreger, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, og at 3F har opfordret medarbejderne til at genoptage arbejdet hurtigst muligt.

Opdateres ...