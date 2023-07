Kaos i LEGOLAND: - Lang, lang kø!

Ét ord indrammer den oplevelse, mange kunder har haft i LEGOLAND midt i højsæsonen.

Kø, kø og atter kø er nemlig, hvad forlystelsesparkens gæster er blevet budt, akkurat som det også var tilfældet samme tid sidste år.

Og det har nu fået et væld af vrede gæster til at rase mod den ellers så børnevenlige turistattraktion i Billund.

En af dem er Louise Brouw Nielsen, som tirsdag tog i LEGOLAND med familien, heriblandt to små børn. Hun forklarer, at de allerede ved indgangen til LEGOLAND fik fornemmelsen af, at noget var galt.

Blev kun værre

Efter at have stået i kø i omkring en halv time lykkedes det endelig Louises familie at komme ind i parken.

- Da vi så kommer ind, går det op for os, at det nok bliver en rigtig dårlig dag. Det var svært at komme frem og tilbage, og ved samtlige forlystelser var der lang kø selv ud fra selve køsystemet.

De lange køer har efterladt en dårlig smag i munden hos Louise Brouw Nielsen, hvis små børn dog fik muligheden for nogle ture i forlystelserne. Privatfoto

Køerne var op mod en time lange, husker Louise.

- Vi synes bare, det er ærgerligt ikke at få det ud af dagen, som vi havde håbet på. Vi troede ikke, det ville være så slemt. Selv ved de små forlystelser til børn var der lang, lang kø, fortsætter hun.

En blandt mange

Billetterne, som familien havde købt hjemmefra, havde de heldigvis fået til halv pris.

- Men havde vi ikke købt billetterne allerede, var vi nok vendt om ved indgangen. Vi fik trods alt en okay dag, men man kommer jo for at opleve parken til fulde, og det gjorde vi ikke.

Louise og hendes familie er bestemt ikke alene om den ærgerlige oplevelse. Flere utilfredse gæster er således gået til tasterne for at lufte deres utilfredshed.

'Grådighed længe leve. Mit barnebarn på fem år prøvede fire aktiviteter, resten af tiden stod vi i kø,' skriver en bruger på Trustpilot.

Samme sted raser en anden gæst over, at der bliver lukket så mange mennesker ind i LEGOLAND.

'Elendig oplevelse, komplet kaos med absolut ingen køsystemer,' skriver en tredje i en anmeldelse på Google.

LEGOLAND: Forventeligt

Ekstra Bladet har anmodet LEGOLAND om et interview, men selskabet har ikke ønsket at stille op.

I et skriftligt svar oplyser pressechef Kasper Tangsig, at man i højsæsonen må forvente ventetid ved de populære forlystelser.

'Vi vil gerne give alle vores gæster en fantastisk oplevelse i LEGOLAND, så vi lytter naturligvis til alle anmeldelser og den feedback, vi får fra vores gæster. Hvis man gerne vil styre udenom de traditionelt mest besøgte dage, er fredag og søndag som regel de bedste bud i højsæsonen. Det kan vejret nogle gange skubbe lidt rundt på, men som udgangspunkt er det sådan.'

'Vi lytter naturligvis altid til gæsterne, hvis de har en dårlig oplevelse i LEGOLAND, og det er da klart, at vi gerne ville have, at Louise og hendes familie havde en god dag i LEGOLAND. Der vil være ventetid ved vores forlystelser i højsæsonen, så vi vil generelt anbefale, at man følger nogle af vores gode råd til at minimere ventetiden, hvis man besøger os her i højsæsonen,' skriver pressechefen.