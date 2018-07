Kaos i lufthavn – danskere kan ikke komme hjem

Tusinder af turister – herunder mange danskere – kan ikke komme hjem søndag aften fra den græske ferieø Rhodos, fordi lufthavnen er ramt af et it-nedbrud.

I en opdatering på Facebook natten til mandag oplyser de lokale lufthavnsmyndigheder, at check-in-systemet brød sammen ved 21-tiden.

'På grund af tekniske problemer (…) kan passagerne opleve forsinkelser med hensyn til både ankomst og afgang', skriver lufthavnen og opfordrer rejsende til at kontakte deres luftfartsselskab eller rejsebureau.

Ekstra Bladet har modtaget henvendelser fra læsere, der bekræfter oplysningerne om kaos i den græske lufthavn.

'Fly er aflyst og omdirigeret, og der hersker nærmest kaos i afgangshallen. Man får ingen informationer. Ingen ved noget', skriver Allan på e-mail til Ekstra Bladet.

'Der er kæmpe kaos', lyder det fra en anden læser.

Andre passagerer har lagt billeder på Twitter, der viser enorme køer i afgangshallen.

Senere på natten forlød det, at seks afgange fik mulighed for at lette fra den it-plagede lufthavn.

'6 flights (LS820, SN3234, HV5078, QS3403, AY1862, OA583) lettede inden for de sidste 20-30 minutter, så det ser lidt bedre ud', skriver lufthavnen klokken 00.25.

Ekstra Bladet følger sagen...