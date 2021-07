Turister og andre rejsende i Københavns Lufthavn må lige nu se langt efter deres fly.

Flere fly med afgang før klokken 10 er nemlig lige nu udskudt, fremgår det af Københavns Lufthavns hjemmeside.

Det skyldes, at lufthavnens bagagemedarbejdere er gået til fagligt møde, bekræfter fagforeningen 3F over for Ekstra Bladet.

