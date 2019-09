Kaos i Sydbank: Formand og næstformand trækker sig

En tredjedel af bestyrelsen i Sydbank heriblandt formanden og næstformanden har trukket sig. Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen.

Det er altså fire ud af 12 bestyrelsesmedlemmer, det trækker sig på grund af uenigheder. To af dem, der udtræder, er formand Torben Nielsen og næstformand John Lesbo.

'Baggrunden herfor er, at det nuværende formandskab samt to øvrige medlemmer af bestyrelsen har meddelt banken, at de trækker sig på grund af uenighed om governance (skik for god selskabsledelse, red.) og den fremtidige strategi,' står der i meddelelsen.

Ved dags dato har de konstitueret sig en ny formand og næstformand til bestyrelsen. Det bliver managing director Lars Mikkelgaard-Jensen som formand, og næstformanden er nu CEO Jacob Chr. Nielsen.

En tredjedel udtrådt Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Nielsen

John Lesbo

Jørgen Høholt

Frank Møller Nielsen Bankens bestyrelse består herefter af følgende personer:

Lars Mikkelgaard-Jensen, bestyrelsesformand

Jacob Chr. Nielsen, næstformand

Janne Moltke-Leth

Susanne Schou

Carsten Andersen

Kim Holmer

Jarl Oxlund

Jørn Krogh Sørensen

De otte tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, der bliver siddende på posterne, har taget meddelelsen til efterretning, står der videre i meddelelsen.

I samme omgang med udmeldingen om ændringerne i bestyrelsen, skriver Sydbank, at bestyrelsen 'vil fortsætte og intensivere arbejdet med at gøre Sydbank til en stærkere bank'.

Sydbank meddeler også, at der brygges på nye tiltag, der skal en bedre balance mellem indtjening og omkostninger.

Tiltagene vil blive præsenteret 30. oktober, når selskabet kommer med regnskab for tredje kvartal.

Ekstra Bladet har spurgt Sydbanks pressechef, hvad uenighederne nærmere indebærer, og om det eventuelt handlede om de nye tiltag, der bliver offentliggjort 30. oktober, men det kunne ikke oplyses på nuværende tidspunkt.