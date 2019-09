Kaos: Nationalret er truet

Bliver det et brexit uden en aftale, kan det gå helt i fisk.

Det kan nemlig gå udover Norges fiskeeksport til England, og det er en trussel mod den engelske nationalret fish'n'chips, der består af friteret hvid fisk som torsk og pommes frites, skriver norske E24.

- Vi er meget afhængige af fisk fra Norge, siger Andrew Crook, som driver Skippers Fish Bar i England og leder for The National Federation of Fish Friers, til det norske medie.

Mere end 30 procent af al den torsk, der bliver solgt i England, kommer fra Norge. Og er der ikke nogen brexit-aftale i hus 31. oktober, kan det gå udover den andel af den norske eksport af fisk og skaldyr, der kommer til England gennem Polen, Danmark og Holland.

Det kan altså ende med, at England ikke kan importere samme mængde fisk som normalt.

Presset fish'n'chips-branche

Usikkerheden omkring omstændighederne for brexit sætter allerede nu sit aftryk på den britiske fish'n'chips-branche.

- Vi betaler for tiden mere end nogensinde for fisken, og vi ser, at mange fish'n'-chips-salg lukker, fordi de ikke kan få enderne til at mødes. Enhver reduktion i udbuddet af fisk eskalerer de allerede stigende priser, og jeg tror, det vil sætte flere virksomheder i fare, siger Andrew Crook.

Andrew Crook ville egentlig gerne købe stort ind for at sikre sig masser af torsk på lager for at være på forkant med et eventuelt 'no deal'-brexit.

Men ligesom for mange andre medlemmer af The National Federation of Fish Friers har han ikke nok lagerkapacitet til at have en stor nok forsyning, der kan sikre stabile priser i biksen.

Forberedt på kaos

Ålesund-selskabet Ramoen er en af dem, der fanger og eksporterer den hvide fisk til England. Og de er ved at forberede sig på kaos.

- Det kan blive lidt kaotisk i havnene og skibe kan ligge i kø, siger Per Magne Eggesbø, administrerende direktør i Ramoen.

Ramoen eksporterer fisk til England direkte med båd og regner derfor med at slippe for nogle af værste problemer, da de ikke skal køre fisk gennem EU.

Men især i begyndelsen, hvis det ender med et hårdt brexit, vil der være en noget 'krøllet' overgangsfase, mener han.

Han fortæller også, at de oplever, at efterspørgsel på hvide fisk er faldende. Det er sandsynligvis, fordi mellem 1000 og 1500 fish'n'chips-forhandlere lukker i år, vurderer han.