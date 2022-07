Kaos om udviste kriminelle: Må ikke bor på nyt center

Morten Lindrup er rystet over, at udviste udlændinge skal til Vrå

Hjørring Kommune oplyser, at der ikke er tilladelse til, at 14 udviste kriminelle kan bo på det center, som de skulle flytte ind i til september. Nu står Udlændingestyrelsen i problemer til halsen

Først skulle de til Sandvad ved Vejle. Så til Vrå i Nordjylland.

Nu ved ingen, hvor en mindre gruppe udlændinge uden lovligt ophold i Danmark skal bo efter 1. september.

Det gav ragnarok, da Ekstra Bladet for et år siden kunne afsløre, at Udlændingestyrelsen ville flytte cirka 14 udviste, morddømte og pædofile udlændinge ind i det allerede eksisterende asylcenter i Sandvad.

Derfor blev planen ændret til, at de 14 udvisningsdømte skulle flyttes til en institution på Bakkevej i Vrå. Men det kommer ikke til at ske. I hvert fald ikke til 1. september i år.

Beslutningen om at placere en gruppe udlændinge uden lovligt ophold i Danmark i landsbyen Sandvad ved Vejle vakte lokal modstand. Foto: Ernst van Norde

Ingen tilladelse

Onsdag lyder det nemlig i en pressemeddelelse fra Hjørring Kommune, at den private udbyder, som vandt Udlændingestyrelsens udbudsrunde, ikke har tilladelse til, at adressen må huse mere end syv personer.

'Denne adresse er imidlertid omfattet af en landzonetilladelse, der kun muliggør institutionsbeboelse for op til syv personer. Det vil sige, at det i dag er muligt at have syv personer boende i institutionen med den nuværende planlægning. En forøgelse af beboerantallet vil kræve en ny landzonetilladelse, som ejendommens ejer skal ansøge om hos kommunen.'

Derfor skal Udlændingestyrelsen sammen med den private leverandør, Botilbuddet Norden, søge en tilladelse til at huse flere personer, lyder det videre. Men sådan en tilladelse har lange udsigter.

'Dette indebærer en indledende politisk behandling, en høringsperiode og en opfølgende politisk godkendelse. Dvs. at både politikere og borgere vil blive hørt og har afgørende indflydelse ved ansøgning om ændrede vilkår fra det nuværende niveau. En planproces vil forventeligt tage ca. et år,' skriver kommunen.

Der var onsdag klokken 17 indkaldt til demonstration med det nye center i Vrå. Men det gik ikke helt efter planen. Foto: René Schütze

Store protester

Ekstra Bladet var onsdag eftermiddag til stede i Vrå, hvor der klokken 17 var indkaldt til demonstration mod det nye center i byen.

Men umiddelbart før demonstrationen skulle begynde, blev den aflyst. Det hindrede dog ikke op mod 400 beboere fra at møde op og udtrykke deres utilfredshed med beslutningen om at flytte de 14 udviste til Vrå.

- Jeg er rystet over, at jeg kan læse, at det er dømte mordere og pædofile, der skal flytte ud i et lille lokalsamfund som Vrå, lød det fra naboen til centret, Morten Lindrup.

Ekstra Bladet talte også med flere utilfredse borgere, som dagen derpå altså kan ånde lettet op efter kommunens melding.

Hos Udlændingestyrelsen meddeler pressetjenesten, at man på nuværende tidspunkt overvejer næste skridt og derudover ikke har flere kommentarer til sagen.

Dermed ser det ud til, at de 14 udviste kriminelle formentlig skal forblive på Center Sandvad efter september. Det er dog ikke bekræftet af Udlændingestyrelsen.