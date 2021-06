Kaos på byggeplads: Kran væltet ned i altaner

Medarbejderne på en byggeplads i Aarhus oplevede i dag noget særdeles usædvanligt.

En kranfører var i gang med at flytte altaner midt på byggepladsen, da kranens støtteben gik igennem undergrunden. Den vippede forover og ramlede ned i en lastbil midt på byggepladsen.

Kranføreren stod ved siden af kranen, da den væltede, men han nåede at løbe i dækning.

- Udover de to altaner og en bulet lastbil, er der ikke nogen skade sket. Kranen fejler ikke umiddelbart noget, men skal til kontrol, siger Per Mortensen, der er medejer af vognmandsforretningen, Bent Mortensen A/S, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kranen havde allerede flyttet tre altaner og var i gang med at flytte den fjerde, da ulykken skete.

- Der skal laves to nye altaner til byggeriet, så det kan godt tage lidt ekstra tid. Det kan godt være, at byggeriet bliver lidt forsinket, siger Per Mortensen.

Ifølge medejeren er ulykken sket, efter pladen, som kranen stod på, var vippet rundt. Det betød, at kranens støtteben ikke havde solidt underlag mere.

Politiet melder ikke om nogen anmeldelse af ulykken.

Byggeprojektet på Jens Baggesens Vej startede i juli 2020 og bliver i fremtiden til 112 lejeboliger til studerende, par eller mindre familier.