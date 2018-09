Kaos på Danmarks næstældste værtshus: Nu er alle medarbejdere fyret

Historiske Skindbuksen har været lukket i flere uger. De nye ejer fortæller, at de har planer om at drive stedet videre, men nu er alle medarbejdere blevet fyret

Ved du noget om sagen, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Den årelange strid om Restaurant Skindbuksens fremtid fortsætter.

Først fik medarbejderne 21. august at vide, at de ikke skulle møde på arbejde. Efterfølgende var stedet lukket i otte dage, inden den nye ejer meldte ud, at han havde planer om at åbne stedet igen.

Men nu er der en ny udvikling i sagen. Alle medarbejdere er blevet fyret.

Det fortæller tjener på Skindbuksen Claus Rune-Emanuelsen, der har arbejdet på stedet i to år.

- Første gang vi hører fra Lene (den tidligere ejer red) skriver hun, at hun har solgt restauranten inden for 48 timer. Hun skriver også, at den nye ejer er rar og sympatisk. Men det er jo ham, der tidligere har chikaneret hende. Det er lidt upassende, synes jeg. Men vi er ikke blevet kontaktet af den nye ejer. Lene skrev, at han vil drive Skindbuksen videre, og at vi ville blive indkaldt til et personalemøde, men det er vi ikke blevet indkaldt til.

- Tre dage efter hendes besked modtog vi en mail fra advokaten med en opsigelse. Jeg har været lidt i chok, fordi vi troede lige, at det skulle køre videre. Og vi skulle have et personalemøde. Men alle medarbejdere både tjenere og kokke har fået en opsigelse per mail, siger Claus Rune-Emanuelsen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billederne

Her er den første besked fra den tidligere ejer. Foto: Claus Rune-Emanuelsen

Og her opsigelsen fra advokaten. Foto: Claus Rune-Emanuelsen

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få kontakt til Michael Olsen, men det tidligere restaurantchef har skrevet på Facebook, at han også er blevet fyret.

'Jeg har nu accepteret min opsigelse og er igen på vej videre', skriver han på Facebook.

Fyringerne kommer efter et mærkværdigt forløb, hvor værtshusets Michael Olsen i sidste uge troede, at han havde købt stedet, men til sidst blev overhalet indenom af en ny ejer, der havde givet et bedre tilbud.

Forinden har der i mere end et år verseret en strid mellem ejerne af Skindbuksen og ejerne af selve ejendommen, der ifølge førstnævnte har forsøgt at presse dem ud. Det samme har været tilfældet for naboen Hviids Vinstue, der har anklaget kendis-advokaten Claus Molbech for at stå bag.

Forrige sommer blev striden for alvor kendt i offentligheden, da en ølslange ind til Hviids Vinstue blev klippet over, så over 2.000 liter øl flød ud i gården.

Anders Vestergaard-Jensen afviser, at han har noget med striden at gøre, selvom hans selskaber er tilknyttet Claus Molbechs adresse.