Kaos på græske øer: Danskere ramt af aflyste Primera-fly

Der hersker kaos i lufthavne på græske øer, efter at selskabet Primera Air har annonceret sin konkurs fra tirsdag.

Hundredvis af danskere sidder lige nu ved gaten og oplever, at Primera-personalet forlader lufthavnen, og at afgange til Danmark bliver aflyst.

Blandt andet på Kreta og Zakynthos.

- Vi sidder i lufthavnen og hører ingenting. Personalet er forsvundet fra gaten. Der var ellers udkald til gaten klokken 20.30 (19.30 dansk tid). Men ude ved gaten kan vi så konstatere, at personalet lige pludselig forlader stedet, siger Jens Mattson, som har været på ferie med sin kone, sin datter og sin svigermor i en uge.

- Vi skal jo hjem og passe vores arbejde. Men det lader ikke til, at der sker noget som helst.

Jens Mattson fortæller, at der er omkring 200 danskere, som sidder og venter på at komme ud i den bus ved gaten, som skal køre dem til det fly, der skal flyve dem hjem til Danmark.

- Guiden som fulgte os til lufthavnen aner heller ikke, hvad der sker. Vi har været i kontakt med hende, og hun fortæller, at hun ikke må komme ind til os, fortsætter Jens Mattson.

Familien er på charterrejse med selskabet Sunweb.

På Zakynthos sidder familien Rand på fem voksne og tre børn.

- Vi venter ved gaten på at boarde flyet. Det begynder at tikke ind med sms'er hjemme fra Danmark om Primera Airs konkurs. Vi var lettet, da vi efter planen skulle lande 23.45 i Billund, men 10 minutter inden boarding er der meldt 'cancelled' på skærmen, skriver familien i en mail til Ekstra Bladet.

- Situationen er pt. sovende børn, ingen fly og ingen information. Men vi holder humøret højt og tror på det bedste, ligesom vi har gjort med vejrudsigten hernede.

Familien Rand rejser med Bravo Tours. Klokken 21 dansk tid er guider begyndt at råbe navne op på de rejsende, som senere vil blive kørt til hoteller for at overnatte.

- Vi skulle alle have været på arbejde i morgen, og børnene skulle i skole og i børnehave. Sådan bliver det altså ikke alligevel, siger Cecilia Rand til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har været i dialog med rejseselskabet Sunwebs presseansvarlige, Deniz Jensen.

Han fortæller, at han blev gjort opmærksom på situationen for en halv time siden.

Sunweb deler fly med blandt andet selskabet Bravo Tours. Kreta er en af destinationerne, hvor Bravo Tours og Sunweb har fælles afgange med flyselskabet Primera Air.

- Vi ligger vandret. Vores trafikafdeling arbejder på at finde en løsning. Vi er ved at finde fly, men her om aftenen er det svært, siger Deniz Jensen.

- Der er gået 30 minutter. Vi troede, Primera Air ville flyve indtil midnat. Men kan altså forstå, at det sker så ikke alligevel. Så snart vi får orienteret vores guider, så vil folk formentlig blive hevet ud af lufthavnen, og der vil blive sørget for indkvartering, siger Deniz Jensen.

Deniz Jensen fortæller, at Kreta-gæsterne formentlig vil komme hjem med en afgang tirsdag.

- Det er 99 procent sikkert.

Hos Bravo Tours, der er i familie med Primera Air og benytter selskabet, er der fundet fly til de 550 passagerer, der skulle have været afsted med Primera Air tirsdag.

- Vi er i gang med at løse det for resten af ugen og måneden, så vores gæster kommer til at mærke så lidt som muligt til det her, siger Peder Hornshøj, som er administrerende direktør i Bravo Tours.

Også selskabet Apollo Rejser benytter sig af Primera Air.

Primera Air opfordrer på sin hjemmeside passagerer til at kontakte rejsearrangører direkte for yderligere information, da det ikke længere er muligt at kontakte selskabet på mail eller telefon.