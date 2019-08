Kaos på passagerfly: Kabinen fyldt med damp

Passagerne på et Delta-fly blev indhyllet i tæt damp, da flyet skulle til at lette mod New York

Netop som et Delta-fly skulle til at lette fra Jacksonville i Florida, fik passagerne sig en fugtig overraskelse.

For mens stewardesserne var ved at gøre klar til at lette, blev kabinen fyldt med damp.

Det skriver CNN.

Episoden skete søndag aften på et fly mod New York City. En af passagerne, Amanda Goncalves, filmede tågen, og hun fortæller til CBS New York, at kabinen var fuld af damp i omkring en halv time.

- Folk undrede sig over, hvorfor det varede så længe. Stewardesserne kom ikke rigtig med en udmelding. De sagde bare, at de øvede sig på deres spøgelseshus til halloween. De jokede med det i stedet for at sige, at det var på grund af fugtighed eller kondens, siger hun til mediet.

- Jeg tror virkelig, at det kan have gjort nogle nervøse for at flyve. Og de sagde 'gør klar til takeoff', så det kunne have gjort nogle rigtig urolige.

Ligner en sky

Flyekspert Alan Yurman tror ifølge CBS New York på, at tågen i flyet skyldes kondens.

- Når aircondition-systemet er tændt, og man har kold luft, der møder den temperatur, som kabinen har, giver det kondens, forklarer han.

Han tilføjer dog, at han aldrig har set det så voldsomt.

- For mig ser det ud som om, at de har lavet tåge - som om de laver en sky inde i kabinen.

Ifølge CNN og CBS News har Delta ikke indberettet episoden til flymyndighederne, da der 'blot' var tale om damp.