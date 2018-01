Kaos på sygehus: Nu kan sygeplejersker skrive under på at fralægge sig ansvar

Patienterne hober sig op på stuerne og gangene, og sygeplejerske går ned med stress.

Det er de tragiske vilkår for medarbejderne på Holbæk Sygehus. I over et år er de blevet bombarderet med patienter, som de ikke kan tage sig af, fordi de ikke er nok ansatte. Det ender i en tragisk dominoeffekt, hvor de ansatte går ned med stress, fordi de ikke kan følge med på jobbet.

Det har de nu taget konsekvenserne af.

Når sygeplejerskerne møder ind, kan de skrive under på et stykke papir. Dette papir er en såkaldt ansvarsfralæggelseserklæring. Det kan de gøre, hvis de synes, at der er for mange patienter til for få medarbejder.

Annette Møller er fællestillidsrepræsentant for Holbæk Sygehus. Hun er ked af, at det er nået dertil, hvor dette er nødvendigt. For det kan der ikke herske nogen tvivl om, at det er det.

- Det er slemt. Det er det. Det er lige før, at der ikke er nogen, der ved, hvad ordentlig sygepleje er. Vi har ikke tid til at optimere. Vi forlænger bare forløbet for patientens indlæggelse, når vi ikke får de hænder, vi har brug for, siger Annette Møller til Ekstra Bladet og forklarer samtidig, hvorfor sådan en fralæggelseserklæring er nødvendig:

- Man kan tilkendegive over for sin leder, at man ikke kan arbejde med den samvittighed og omhu, som der står i vores autorisation, hvilket betyder, at man er bekymret for fagligheden og patientsikkerheden.

Annette Møller er fællestillidsrepræsentant og sygeplejerske på Holbæk Sygehus. Foto: Privatfoto

Det betyder dog ikke, at det er nytteløst at klage over behandlingen af en patient. Men det betyder, at ansvaret placeres på andres skuldre.

- Det bliver et ledelsesmæssigt ansvar, fordi der har været en medarbejder, som har tilkendegivet, at de ikke kan arbejde under disse vilkår, uddyber hun.

Ikke forsvarligt

Hvis en klage falder ind over dørsprækken hos Holbæk Sygehus, bliver det taget med i vurderingen, hvis en sygeplejerske har underskrevet erklæringen den pågældende dag. Årsagen er at give medarbejderne bedre arbejdsvilkår.

- Det er for at tage byrden fra deres skuldre. Man gør det bedste, man kan. Men man har tilkendegivet, at den her vagt ikke er forsvarlig.

Ifølge Annette Møller, der ligeledes arbejder som sygeplejerske på Holbæk Sygehus, har medarbejderne et mål med jobbet. At hjælpe patienterne så godt som muligt. Hun kan dog godt forstå, hvis patienter eller pårørende bliver bekymrede over denne erklærling.

- Problemet er, at de ikke får den behandling som de har krav på. Jeg kan godt forstå, hvis nogen begynder at stille spørgsmålstegn ved erklæringen, men det ændrer ikke på, at vi gør det bedste vi kan.

Ekstraordinært tilfælde

Det er i samarbejde med den juridiske afdeling i Dansk Sygeplejeråd, at der er udformet sådan en erklæring til hjælp for den enkelte sygeplejerske.

Det er en ekstrordinær situation, som Annette Møller kun har hørt om én gang tidligere.

- Jeg kan forstå, at man for år tilbage gjorde det samme på Køge Sygehus. Jeg har aldrig været ude for noget lignende.

Den nye erklæring er først blevet officiel i torsdags. Den er endnu ikke taget i brug, men det kunne den ifølge Annette Møller sagtens.

- Jeg tror, at de fleste af mine kolleger ville kunne skrive under på den her hver dag. Der er konstant overbelægning.