Kaos-weekend i København

Har du planlagt at køre på kryds og tværs af København i løbet af weekenden, kan du godt forvente, at det bliver lidt af en udfordring.

Landets hovedstad rammes nemlig af to store begivenheder, der på hver sin måde kommer til at påvirke trafiksituationen i byen.

Lørdag står i fest og farvers tegn, når den årlige Copenhagen Pride parade slanger sig gennem byen.

Klokken 13 ruller paraden ud fra Frederiksberg Rådhus. Her drejer den ned af Allegade, Frederiksberg Allé og Vesterbrogade, før paraden efter flere timer har bevæget sig de 3,3 kilometer fra Frederiksberg Rådhus til Københavns ditto.

Sidste år deltog omkring 40.000 i paraden, mens flere hundrede tusinde nysgerrige københavnere så til langs gader og stræder.

Som paraden snegler sig gennem byen, vil gader og stræder blive lukket af.

På lørdag er der Cph Pride Parade fra Frb. Rådhus kl. 13 og til Rådhuspladsen. Undgå området omkring Rådhuspladsen. Chr. Brygge er spærret i forbindelse med Ironman, så søg andre ruter. Læs mere her https://t.co/xwatRx4KVs @CopenhagenPride #cphpride @KobenhavnPoliti pic.twitter.com/0l0bvAsb8h — TrafikkenHovedstaden (@trafikhovedstad) August 15, 2019

Tusindvis til Ironman

Det er nok de færreste deltagere fra Pride-paraden der tidligt søndag morgen står klar på Amager Strandpark, når KMD Ironman løber af stablen.

Her begynder deltagerne med at hoppe i vandet udfor Amager for at svømme distancen på 3,8 kilometer, før de hopper på cyklen og kører 180 kilometer for til dessert at løbe et marathon. Nemt.

3000 deltagere stiller til start og arrangementer fylder naturligvis en del, når cyklister og løbere bevæger sig fra Amager mod cykelruten nord for København, hvor to omgange på en rundstrækning skal tilbageligges.

Tilslut løbes et marathon i Københavns Indreby.

Hele Ironman ruten og præcis hvor og hvordan den påvirker trafikken søndag, kan ses på KMD Ironmans hjemmeside her.