Kaosset fortsætter: Showet er i morgen - Jan og Lene har stadig ingen billetter

Dut, dut dut ...

Lyden er efterhånden velkendt for Jan Lundberg. Han er nemlig blevet mødt af den, hver eneste gang han har forsøgt at komme igennem til Ticketmaster, hvor han og hustruen Lene har købt billetter til en forestilling med komikeren Jeff Dunham i Royal Arena.

Mandag - dagen inden, showet løber af stablen, og billetterne skal bruges - er de stadig ikke blevet leveret.

Og udsigten til, at ægteparret kan komme afsted, bliver dårligere og dårligere for hver time, der går.

- Jeg har forsøgt at komme i kontakt med Ticketmaster via telefon hele sidste uge.

- Men jeg bliver bare mødt af en lyd, som fortæller, at der er optaget, siger Jan Lundberg, der foruden de mange opkald også har sendt adskillige mails til event-giganten - uden at få andet end auto-svar tilbage.

'Noget skrammelværk'

Jan og Lene Lundberg er henholdsvis 50 og 47 år gamle og bor i Thyregod i Sydjylland. De er langtfra de eneste danskere, der oplever problemer med Ticketmaster.

Siden Ekstra Bladet bragte historien om Dorthe, som ikke kunne få fat i sin billet til Roskilde Festival, har vi således modtaget omkring 50 henvendelser fra frustrerede danskere, der befinder sig i lignende kattepiner.

Tager man et kig på Ticketmasters side på Trustpilot, ser man ligeledes, hvordan klagerne over især den manglende kundeservice strækker sig mange måneder tilbage i tiden.

For Jan og Lene Lundberg startede problemet, da de i 2020 købte billetterne og valgte at få dem leveret med post.

Billetterne kom nemlig aldrig, og showet blev desuden udskudt på grund af corona.

Og nu, hvor det bliver afholdt, er det praktisk talt umuligt at komme i kontakt med Ticketmaster for at få tilsendt nye billetter eller få dem leveret på mail.

- Det er noget skrammelværk. Det virker som om, at der kun sidder tre mennesker i den afdeling, som skal svare på alle henvendelser. Det duer bare ikke, siger Jan Lundberg.

Farvel til Ticketmaster

Ifølge Lene Lundberg er det selvfølgelig ærgerligt, hvis de 1200 kroner, billetterne har kostet, går til spilde.

Men mest af alt er ægteparret kede af, hvis de ender med at gå glip af showet.

- Vi har jo glædet os helt vildt, og det er ærgerligt, for netop det her show er et, min mand rigtig gerne vil se, siger Lene Lundberg.

- Det undrer mig, at en virksomhed bare kan gøre sådan. Det er ikke okay, og det er træls, for de har nogle gode arrangementer. Men vi tør ikke længere købe billetter hos dem, fortsætter hun.

Lene og Jan Lundberg har besluttet, at de vil give Ticketmaster til klokken 13 i morgen eftermiddag.

Er billetterne ikke dukket op inden da, må de desværre blive hjemme.

- Vi skal jo helt til København, hvis det er, og vi skal også finde et sted at overnatte.

- Men hvis det er muligt at komme afsted, uden at det bliver stress og jag, vil vi selvfølgelig rigtig gerne det, siger Jan Lundberg.

Undskylder

I et skriftligt mailsvar til Ekstra Bladet undskylder Ticketmaster den nuværende situation og forklarer, at den skyldes genåbningen efter coronakrisen.

'Med geåbningen af industrien og fans, der er ivrige efter at opleve live-begivenheder igen, oplever vi en ekstraordinær stor mængde af henvendelser. Vi undskylder til alle, som oplever forsinkelser,' lyder det.

'Vores kundeservice ansætter i højt tempo for at holde trit med antallet af henvendelser, og vi sætter stor pris på fansenes tålmodighed, mens vi arbejder på at minimere ventetiderne'.