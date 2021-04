Kaotiske scener: Nu kommer toplæger med en desperat appel

Efter at have startet året godt med en coronaepidemi, der nærmest var gået i sig selv, er hele verdens øjne i disse dage rettet mod Indien, der oplever de højeste smittetal, der hidtil er registreret noget sted i verden.

Både smittetal og dødstal stiger for hver dag der går, og landets hospitaler kæmper en desperat kamp for at følge med de mange indlæggelser i det folkerige land.

De voldsomme smittetal og meldingerne om, at hospitalerne kan komme til at mangle ilt, har tilsyneladende fået dele af befolkningen til at handle desperat for at redde sig selv, men det får nu Indiens sundhedsmyndigheder til at komme med en appel:

Lad være med at hamstre livsnødvendig ilt og medicin!

Det er budskabet fra en række toplæger i en pressemeddelelse udsendt fra det indiske sundhedsministerium.

I Indien er det påbudt at bære maske på gaden. Her er politiet ude for at finde personer, der overtræder retningslinjerne. Foto: Doptendu Dutta/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke en magisk kugle

'At hamstre medicin som remdesivir og ilt i private hjem skaber panik, og denne hamstring medfører mangel på denne medicin. Covid-19 er en mild infektion og 85-90 procent af alle ramte vil kun få forkølelse, feber, øm hals og ømhed i kroppen. Alene symptombehandling derhjemme er nok til at komme af med disse infektioner, og der er ikke brug for ilt og remdesivir, lyder det fra Randeep Guleria, der står i spidsen for Alle India Institute of Medical Sciences.

Han understreger, at remdesivir kun skal bruges i svære tilfælde, hvor det kan reducere indlæggelsestiden, men at det i milde tilfælde kan give øgede komplikationer.

'Remdesivir er ikke nogen magisk kugle, og det bliver brugt i hospitaler til moderate til svære tilfælde,' lyder det fra ministeriet.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at man har oplevet en stigende efterspørgsel på ilt på grund af de stigende coronatal, men at produktionen er i stand til at følge med. Man har dog lige nu et efterslæb i forhold til transporten af den megen ilt, men det regner man man med at have en løsning på i løbet af de næste fem til syv dage.

Efterspørgslen efter koncentreret ilt er stor både fra hospitalernes side men også privat. Foto: Amit Dave/Reuters/Ritzau Scanpix

Får hjælp udefra

Mandag er der blevet registreret næsten 353.000 nye smittede i løbet af det seneste døgn i Indien. Det daglige dødstal er næsten oppe på 3000.

Ved de seneste test blev næsten hver fjerde testede i hovedstaden, New Delhi, testet positiv for coronavirus. Til sammenligning har positivprocenten i Danmark i lang tid ligget under én.

De mange dødsfald betyder, at der flere steder bliver set ligbål, hvor flere døde hastigt bliver brændt.

På grund af den kritiske situation i Indien har både EU og USA besluttet at sende hjælp.