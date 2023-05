Kapitalflugt: Rige flygter

Rigmænd verden over rykker til andre lande for at slippe for at blive ramt af hårdere beskatning

'Vi har set det i Norge.

Rigmænd, der smutter en tur til Schweiz, fordi man ikke betaler lige så meget i skat som i Norge.

Nu har tankegangen spredt sig.

Sådan skriver norske Børsen Dagbladet. I jagten om at have så mange penge som muligt stående på kontoen flygter rigmænd nemlig lige nu væk fra Syd- og Latinamerika for at slippe for høje skatter.

Det er kommet som resultat af, at venstreorienterede politikere de senere år er kommet til magten i flere lande. For at bekæmpe ulighed har de nemlig indført hårdere beskatning på de rigeste.

Og det får simpelthen rigmændene til at proppe pengene i lommen og flygte andensteds.

'En lyserød bølge'

Denne kapitalflugt finder sted i både Columbia, Brasillien, Mexico, Argentina, Chile og Peru.

Fænomenet bliver kaldt 'en lyserød bølge'.

Populære destinationer er blandt andet Den Dominikanske Republik, Panama, Spanien og USA.

Tidligere på måneden estimerede Den internationale Valutafond væksten i Latinamerika til 1,6 procent. Det er en svagere vækst end i andre vækstmarkeder.

Den colombianske finansminister Mauricio Cárdenas mener, at kapitalflugten er medvirkende til netop denne svage vækst.

Ifølge ham kan det være grunden til, at uroen tiltager i de latinamerikanske lande.