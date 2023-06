Kapringsalarm sendte F-16-fly i luften

Det var en mulig kapring af et Norwegian-passagerfly, der fik to F-16-fly til at bryde lydmuren over Jylland torsdag aften.

Det skriver Dagbladet, der har fået det bekræftet af norsk politi.

Indsatsleder Ronny Samuelsen i Øst politikreds oplyser til meidet, at politiet ved 16-tiden modtog en melding om, at der var gået en flykapringsalarm om bord på et Norwegian-fly fra Spanien til Oslo.

Det viste sig dog hurtigt at være falsk alarm, og aktionen blev klaret uden panik, lyder det.

Falsk alarm

Norwegians kommunikationsrådgiver, Anna-Lena Nordling, fortæller til Dagbladet, at der var en fejlsendt besked om en kapring iværksat af flyet, som blev rettet med det samme, da fejlen blev opdaget.

Tidligere torsdag forklarede det danske forsvar over for TV Midtvest, at flyene blev kaldt ud, da der opstod en potentielt farlig situation.

- Luftfartsmyndighederne har torsdag eftermiddag haft grund til at tro, at der kunne være et problem på et civilt fly, som fløj på en rute vest for Jylland mod Norge.

- Forsvaret indsatte på den baggrund Afvisningsberedskabet fra Skrydstup.

Opgaven blev derefter overdraget til norske myndigheder.