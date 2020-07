Karaktertal offentliggjort: Her er det sværest at komme ind

Selvom karaktergennemsnittet falder, kræver det fortsat en høj karakter at komme ind på udvalgte videregående uddannelser

Den såkaldte grænsekvotient er faldende på de fleste uddannelser i år. Det betyder, at unge studerende nemmere kan komme ind på drømmestudiet.

Som det fremgår af listen herunder, findes der imidlertid en række ganske 'eksklusive' uddannelser, som der enten er meget få pladser på. Eller så stor interesse for, at karakterne skal være meget høje, hvis man vil være sikker på at komme ind.

Igen i år er det International Business på Copenhagen Business School, der kræver det højeste snit på 11,3. Det er et markant fald fra sidste års krav om 12,4 for at komme igennem nåleøjet.

Også naturvidenskabelige uddannelser som medicin og psykolog ligger højt på karakterlisten. Det samme gør statskundskab i København og adgangen til at blive uddannet arkitekt i samme by.

Det er i øvrigt ikke alle uddannelser, man skal have en adgangsgivende karakter på. 51 procent af uddannelserne har nemlig ingen grænsekvotient i år.