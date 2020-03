Karantæne i femstjernet luksus: - Det er ret lækkert

Rejsende fra Storbritannien og USA kommer i Singapore til at tilbringe 14 dages karantæne på et luksushotel

I sidste uge rejste Chelsie Lee fra Storbritannien hjem til Singapore med en forventning om, at hun skulle tilbringe 14 dage i karantæne i sit hjem.

I stedet ventede der hende 14 dage på et luksushotel.

På statens regning vågner hun nu op på et femstjernet hotel med havudsigt og roomservice. Et ophold, der under normale omstændigheder ville koste flere hundrede dollars per nat. Det skriver Bloomberg.

Røræg, pølser og havudsigt

Fredag blev Chelsie Lee vækket af roomservice-personalet, der bød på morgenmad med røræg, pølser, kartoffel-rösti samt en toast og en crossaint. Den nød hun på balkonen med udsigt over havet. Velkommen i karantæne.

Regeringen i Singapore besluttede i sidste uge, at borgere, der kommer hjem fra Storbritannien og USA, skal indlogeres på hoteller for at undgå, at de smitter familiemedlemmer, da de potentielt kan være blevet smittet i udlandet. Tidligere var det muligt at tilbringe karantænen i eget hjem.

Chelsie Lee klager ikke over det nye tiltag.

- Jeg har en stor dobbeltseng for mig selv, og da jeg har et værelse på ottende etage, så har jeg ret god havudsigt. Jeg kan se stranden og swimmingpoolen. Det er ret lækkert, lyder det fra den 21-årige jurastuderende.

Singapore har på det seneste set en stigning i antallet af smittede. En stigning, der især kommer fra rejsende, hvor størstedelen er fra Storbritannien og USA. Derfor har man nu reserveret mere end 7500 hotelværelse og servicerede lejligheder til borgere, der ankommer fra disse lande.

Foto: Shangri-La’s Rasa Sentosa Resort and Spa