Karantæne i Københavns Lufthavn: 'Vi skal tage det seriøst'

Danskerne har et for afslappet forhold til coronavirussen. Det mener flere, som Ekstra Bladet har talt med efter formiddagens karantæne i Københavns Lufthavn

Tidligere på dagen blev en kinesisk kvinde sat i karantæne ved terminalerne ved Københavns Lufthavn og kørt til Hvidovre Hospital.

Ekstra Bladet tager pulsen på stemningen efter formiddagens karantæne i Københavns Lufthavn.

Arthur tager en maske med til Thailand. Foto: Jonas Olufson

Arthur Ellegaard, 18 år, Allerød

Arthur er på vej til træning i Thailand med sit svømmehold Sigma fra Allerød. De har sammen talt om coronavirussen - særligt fordi de nu er på vej til et asiatisk land. Flere fra svømmeholdet har en maske eller håndsprit med på grund af risikoen for at blive smittet.

- Det værste er nok flyveturen og så buffeten på hotellet. Det kan jeg godt tænke en ekstra gang over.

- Hvad tænker du om, at der har været karantæne her tidligere?

- Danmark har været lidt for stille og rolige med det. Andre lande har jo helt lukket for fly fra Kina.

Selvom flere fra holdet har maske og sprit med, er stemningen ikke meget presset.

- Jeg er nok ikke meget bekymret. Der er ikke mange unge, som bliver ramt, siger Arthur.

Kenneth er sømand fra filippinerne. Foto: Jonas Olufson

Kenneth Agacite, 30 år, Filippinerne

Kenneth er sømand og på vej tilbage til Filippinerne med en gruppe kollegaer. De har alle masker på. Det har firmaet påbudt dem.

- Hvad tænker du om karantænen?

- Der skal selvfølgelig være karantæne for alle andre mennesker og andre landes skyld.

- Er det på grund af coronavirussen, at i går med masker?

- Ja. Vores firma siger, at vi skal have dem på i hele verden. Det gælder særligt i Asien.

- Hvad tænker i om, at danskerne ikke går med masker?

- Det, tror jeg, er fordi, at det er så langt væk. Men for os, der bor i Thailand, så er det bedre at være på den sikre side.

Jarne bor i Hvidovre med sin kone. Foto: Jonas Olufson

Jarne Sjøberg, 81 år, Hvidovre:

Jarne Sjøberg og hans kone kommer gående ud af terminalen. Jarne mener, at man burde have holdt øje med alle, der gik ombord på flyet - særligt hvis hun er kineser og har en maske.

- Hvis hun havde smittet og ikke havde haft maske på, så er det en hel flyver, der bliver sluppet løs i København. Det er altså ikke smart. Så hvis der kommer en kineser fra et af de asiatiske lande, så burde de tjekke alle, der går om bord. Hun risikerer at smitte en flyver med 300 mennesker.

Det til trods mener Jarne, at det er godt, at lufthavnen har reageret, som de har.

- Skulle der ske noget, ville det være uansvarligt. Så får de jo en kæmpe skideballe. Det er udemærket med karantænen, men jeg er noget betænkelig ved, at der kommer et fly, der ikke bliver tjekket.

Anne er tidligere læge Paris. Foto: Jonas Olufson

Anne Lesbet, 75 år, Paris:

Anne Lesbet er tidligere læge fra Paris. Hun venter i lufthavnen på sin søster.

- Hvad tænker du om karantænen?

- Det er godt. Det er vigtigt at beskytte folk. Det bliver vi nød til at tage os af, men jeg er ikke meget bange.

Anne kommer fra Frankrig, og henviser til at franske lufthavne har mere kontrol.

- Vi bliver nød til at tage det seriøst. I Frankrig bliver alle passagerer i fly fra Kina afskåret fra offentligheden og sendt til kontrol. Man kan heller ikke bare gå ud, men man skal stå i kø og få lov til at forlade lufthavnen.