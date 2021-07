Karantænekaos: Smitteudbrud tvinger ferieparadis i knæ

På den græske ø Mykonos kæmper de lokale myndigheder med at finde plads til turister, som skal i karantæne efter et stort smitteudbrud

Er du blevet testet positiv på en rejse til en af de græske øer? Skriv til os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.

Smitten stiger markant disse dage på de populære græske ferieøer Kos, Rhodos og Mykonos.

Især sidstnævnte af de Ægæiske øer er hårdt ramt. Her ​​registrerede man sidste fredag 418 nye smittetilfælde. Blot ni dage tidligere var det tal helt nede på 65 nye tilfælde.

Det har fået de lokale myndigheder til at indføre både udgangsforbud om natten og et forbud mod musik på alle restauranter og barer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Turister foran lukkede butikker på den græske ø Mykonos, hvor der blandt andet er indført udgangsforbud om natten og forbud mod musik på barer og restauranter. Foto: Louiza Vradi/Ritzau Scanpix

De seneste to uger har man registreret 437,5 nye smittede per 100.000 indbyggere i distriktet i det sydgræske øhav, som omfatter øerne Kos, Rhodos, Mykonos og Naxos, hvor turister denne sommer er valfartet til.

De mange nye smittetilfælde betyder, at folk skal gå i isolation i stedet for at flyve hjem. Og ifølge norske VG skaber de mange karantæneramte turister store problemer for myndighederne, der ikke kan finde plads til alle.

Det betyder blandt andet, at folk bliver indlogeret på femstjernede hoteller. Blandt andre det norske ægtepar Even Agerup og Jorunn Jørgensen.

- Vi blev sendt direkte til hotellet og bedt om at vente på sundhedspersonale. Vi vidste ikke, om det ville tage to timer eller to dage, siger Even Agerup til VG.

De befinder sig stadig i karantæne på det dyre luksushotel, efter at Jorunn Jørgensens coronatest viste sig at være positiv.

Fra grøn til gul

Udenrigsministeriet har tidligere på månedens farvet store dele af Grækenland gult på grund af den stigende smitte.

Når flypassagerer lander i Danmark fra gule, orange og røde destinationer, er der krav om en negativ pcr-test i lufthavnen. Dog ikke hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Rejsende fra de grønne lande og regioner kan frit forlade lufthavnen.